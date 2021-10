Zmaga za Kim Kardashian, po ločitvi bo obdržala družinski dom

52-milijonski dvorec bo po ločitvi uradno pripadel resničnostni zvezdnici. Po tem, ko se je Kanye odločil prodati svoj ranč v Wyomingu, se bo moral posloviti tudi od razkošnega posestva na lokaciji Hidden Hills, ki si ga je še nedolgo nazaj delil s soprogo in štirimi otroki.

Kim Kardashian ima po odlično izpeljanem nastopu v oddaji Saturday Night Live razlog več za veselje. Novi sodni dokumenti namreč razkrivajo, da je na losangeleškem okrožnem sodišču zmagala v sporu glede družinske nepremičnine. V njeni polni lasti bo namreč ostal velik dvorec v vrednosti kar 52 milijonov evrov, ki sta ga z zdaj že nekdanjim soprogom Kanyejem Westom zgradila ter opremila skupaj.

icon-expand Kim Kardashian in Kanye West z družino v prostorni svetli hiši. FOTO: Profimedia

Viri za ameriške medije poročajo, da se je par pogajal glede izklicne cene nepremičnine, ki je nastajala dlje časa. Svoj sanjski dom sta najprej kupila za 17 milijonov ter ga kasneje strukturno popolnoma predrugačila in tako zgradila pravo palačo. Čeprav so mnogi sklepali, da se bo Kanye odrekel domu, so se stvari nekoliko obrnile, ko se je odločil prodati tudi svoj ranč v Wyomingu, ta je namreč raperju predstavljal drugi dom.

Par se je dlje časa nagibal k ideji, da v kalifornijski hiši ostane Kim z otroki, saj je po besedah skupnega prijatelja za vse štiri to "edini dom, ki so ga poznali." Par se je po sedmih letih zakona razšel že februarja, vendar sta ostala v prijateljskih odnosih, zvezdnik naj bi Kim celo pomagal pri pripravah na odmevni nastop v večernem šovu SNL.

icon-expand Kim je svoj dom razkazala tudi za revijo Architectural Digest. FOTO: YouTube

Glavna tema nepremičnine v kraju Hidden Hills, ki je nastajala šest let, je ''čistost.'' Notranjost hiše je odeta v izključno nevtralne barve, ki se ponavljajo v vseh prostorih. Zakonca sta za pomoč pri notranji opremi zaprosila znanega 74-letnega belgijskega notranjega oblikovalca Axela Vervoordta, ki je realiziral njuno vizijo. V hiši je mogoče čutiti raperjevo strast do oblikovalskega izražanja, sam je večkrat dejal, da je med odraščanjem v Chicagu v trgovinah in kioskih pogosto prelistal tudi arhitekturne revije.

icon-expand Posestvo nekdanjih zakoncev West FOTO: Profimedia

Ko so v sklopu tiskane izdaje Architecural Digesta v javnost prišle fotografije dvorca, izčiščenih linij in nevtralne barvne sheme, so se številni oboževalci nad hladnostjo doma Westovih močno zgražali. Pred kratkim pa je tudi Kim priznala, da jo z izjavami o videzu družinskega doma večkrat preseneti tudi najstarejša hči North. ''Ko se skregava in me želi prizadeti, mi pogosto reče, da živimo v grdi hiši in vpraša, kdo sploh lahko živi v takšni belini?'' je v smehu priznala Kardashianova.

