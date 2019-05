Zmagal je stres: zvezdnik Igre prestolov na zdravljenju

Simpatičnemu igralcu Kitu Haringtonuvloga v Igri prestolov očitno ni prinesla samo slave in denarja, ampak tudi psihične težave. Že pred časom je v intervjuju priznal, da se s slavo ni mogel soočiti na pozitiven način: "Moral bi biti najsrečnejša oseba na svetu, pa se počutil popolnoma drugače." Zaradi napadov panike je hodil tudi na terapijo, pomagala pa mu je tudi družina, ključ, da se je počutil bolje, pa je bila iskrenost, da svojih težav ni več skrival. V veliko oporo mu je bila tudi soigralka Rose Leslie, s katero sta se poročila lani.

Videti pa je, da je bil pritisk vseeno prehud, kajti tuji mediji so se razpisali, da je zvezdnik odšel v zdravilišče, da se posveti zdravljenju, nekateri mediji so zapisali celo, da je zaradi psihične izmučenosti ter zlorabe alkohola igralec doživel živčni zlom. Njegov predstavnik je medijem zaupal le, da je res v zdravilišču, a podrobnosti ni želel razkriti. Zvezdnika so nazadnje v javnosti videli sredi aprila, na premieri na Irskem, kmalu zatem pa naj bi že bil na zdravljenju.