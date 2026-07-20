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Tuja scena

Zmago Španije s prijateljicami praznovalo tudi domnevno Mbappejevo dekle

Madrid, 20. 07. 2026 18.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Ester Expósito

Španska igralka Ester Expósito je skupaj s prijateljicami praznovala zmago španske nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu, ki so ga osvojili v finalni tekmi proti Argentini. Domnevno dekle Kyliana Mbappeja je na družbenem omrežju objavilo videoposnetek, na katerem se dekleta skupaj veselijo.

Ester Expósito po zmagi španske reprezentance ni preveč razočarana, da se je Francija z njenim domnevnim fantom Kylianom Mbappejem od pokala svetovnega prvenstva v nogometu poslovila pred finalom. Španska igralka je le nekaj dni za tem, ko je omenjeni francoski nogometni zvezdnik na družbenem omrežju objavil njeno fotografijo, delila video na Instagramovi zgodbi, na katerem skupaj s prijateljicami praznuje zmago domače reprezentance na mundialu.

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Mbappe je fotografijo Ester v dresu francoske reprezentance s številko 10 objavil po pomoti, saj jo je hitro izbrisal, a so njegovi oboževalci bili prehitri in že shranili posnetke zaslona. Da naj bi se med nogometašem in zvezdnico serije Elite spletla posebna romantična vez, tabloidi poročajo že več mesecev, domnevni par pa govoric za zdaj ni potrdil.

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Nogometaš naj bi bil že dlje časa njen oboževalec, spoznala pa naj bi se prek njegovega soigralca Viniciusa Juniorja. Govorice, da sta par, so postale še glasnejše, ko so ju že nekajkrat skupaj opazili v Madridu in Parizu. Igralka si je ogledala tudi eno od Mbappejevih tekem, na vprašanje novinarjev, ali spremlja nogomet, pa je odgovorila, da ne. Na vprašanje, ali je v zvezi z omenjenim nogometašem, ni želela odgovoriti.

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