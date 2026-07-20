Zmago Španije s prijateljicami praznovalo tudi domnevno Mbappejevo dekle

Ester Expósito po zmagi španske reprezentance ni preveč razočarana, da se je Francija z njenim domnevnim fantom Kylianom Mbappejem od pokala svetovnega prvenstva v nogometu poslovila pred finalom. Španska igralka je le nekaj dni za tem, ko je omenjeni francoski nogometni zvezdnik na družbenem omrežju objavil njeno fotografijo, delila video na Instagramovi zgodbi, na katerem skupaj s prijateljicami praznuje zmago domače reprezentance na mundialu.

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Mbappe je fotografijo Ester v dresu francoske reprezentance s številko 10 objavil po pomoti, saj jo je hitro izbrisal, a so njegovi oboževalci bili prehitri in že shranili posnetke zaslona. Da naj bi se med nogometašem in zvezdnico serije Elite spletla posebna romantična vez, tabloidi poročajo že več mesecev, domnevni par pa govoric za zdaj ni potrdil.

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