Znaki, ki so namigovali, da se bo zgodil 'Megxit'

Meghan Markle in princ Harry sta z uradno izjavo, da želita odstopiti s seniorske pozicije članov kraljeve družine presenetila tako svetovno javnost kot britanski kraljevi dvor. Spomnimo, zapisala sta: ''Po več mesecih razmišljanj in razprav sva se odločila, da bova v letošnjem letu naredila prehod in v tej instituciji postopno oblikovala novo vlogo. Nameravava odstopiti s funkcije 'senior' (starejših) članov kraljeve družine in si prizadevati za finančno neodvisnost, obenem bova pa še naprej v celoti podpirala njeno veličanstvo kraljico. Z vašo spodbudo, predvsem v zadnjih nekaj letih, se počutiva pripravljena na to spremembo. Zdaj nameravava uravnotežiti svoj čas med Združenim kraljestvom in Severno Ameriko, pri čemer bova še naprej spoštovala svojo dolžnost do kraljice, skupnosti in naših mecenov. Tovrstno geografsko ravnovesje nama bo omogočilo, da sina vzgojiva v duhu spoštovanja kraljeve tradicije, v katero se je rodil, hkrati pa bo naši družini omogočil, da se osredotoči na naslednje poglavje – vključno z začetkom naše nove dobrodelne entitete. Veseliva se nadaljnjega obveščanja o podrobnostih našega naslednjega koraka, ob katerem bova še naprej tesno sodelovala z njenim veličanstvom Kraljico, waleškim princem, vojvodo cambriškim in vsemi relevantnimi strankami. Do takrat vas prosiva, da sprejmete najino najglobljo zahvalo za vašo nadaljnjo podporo. Vojvoda in vojvodinja sussekška,''z napisanim pa napovedala, da se na kraljevem dvoru obetajo velike spremembe. Iz Buckinghamske palače so kmalu zatem sporočili, da razumejo njuno stališče, a je celotna zadeva vseeno tako kompleksna, da bo za končno odločitev potreben tehten premislek.

Ob tem, ko sta napovedala umik s kraljeve pozicije, ki sta jo imela doslej, sta sporočila, da stremita k finančni neodvisnosti, ki bi jima hkrati prinesla več svobode pri sprejemanju odločitev, kje bosta živela in na kakšen način bosta služila svoj denar. Potem, ko bi se finančno osamosvojila in se odrekla prejemanju dodatka iz blagajne kraljeve družine, bi teoretično lahko opravljala katerokoli delo in zanj prejemala primerno plačilo. Meghan bi se lahko v tem primeru, po pisanju tujih medijev, vrnila tudi v igralske vode. A zadeva še zdaleč ni tako preprosta. Kljub temu, da bi se uradno odrekla prejemanju dodatkov s kraljevega dvora, ostaja odprto vprašanje, kaj bi se zgodilo z njunima kraljevima nazivoma. Zakonca sta namreč pred kratkim zaščitila svojo znamko Sussex, ki izhaja neposredno iz britanske monarhije – pod isto znamko pa sta začela izdajati oblačila in učne pripomočke. Če bi res želela popolno avtonomijo na finančnem področju, bi bila po prepričanju dobrega dela javnosti ohranitev kraljevega naziva precej sporna. In kaj bi se zgodilo z njunim varovanjem? Meghan in Harry namreč trenutno uživata precejšnjo stopnjo varnosti pod okriljem varnostnega osebja kraljevega dvora, glede na njuno trenutno medijsko izpostavljenost, pa bi bile potrebe po osebnem varovanju v primeru selitve na drugo celino še toliko večje. Kdo bi priskrbel ustrezno varovanje in koga bi po žepu udarili stroški, še vedno ostaja nepojasnjeno.

V javnosti je zaokrožil podatek, da naj bi imela zakonca Sussex pod palcem dobrih 25 milijonov evrov prihrankov, kar bi bilo dovolj za nakup novega doma – ob tem pa se je pojavilo vprašanje, kaj bi se zgodilo z njunim domom v Frogmore Cottageu. Spomnimo, Meghan in Harry sta se pred rojstvom sin Archieja izselila iz Kensingtonske palače, obnova doma v Frogmore Cottageu pa je takrat krepko udarila po žepu britanske davkoplačevalce. Po nekaterih podatkih naj bi bila namreč zakonca veliko bolj zapravljiva kot princ William in njegova soproga Kate Middleton . In seveda, kje bi po novem živela? Če gre verjeti nekaterim namigovanjem, obstaja velika verjetnost, da se bosta v primeru odhoda s kraljevega dvora preselila v Kanado, kjer sta med drugim preživela pretekle božične praznike.

Vprašanj je torej veliko – odgovorov zaenkrat precej manj. Ob čakanju na uradno obvestilo s kraljevega dvora si velja pogledati nekaj znakov, ki so dlje časa namigovali, da želita Harry in Meghan živeti izven strogih okvirjev britanske monarhije.

Princ Harry izrazil željo po zasebnosti in 'normalnem življenju'

Leta 2017 je Harry s pisateljico Angelo Levin spregovoril o življenju v središču medijske pozornosti in delil priznanje: ''Bili so časi, ko sem želel izstopiti ... Kljub temu sem se naposled odločil ostati in ustvariti vlogo zase.''Povedal je, da se je občasno počutil, kot bi živel v akvariju in nadaljeval, da si svoje življenje v prihodnosti predstavlja nekoliko drugače.''Odločen sem, da bom imel relativno normalno življenje in če bom imel to srečo, da bom imel otroke, bodo lahko tudi oni normalno živeli. Nočem, da smo le kup slavnih oseb ... Rad bi, da svoje vloge in status uporabimo za nekaj dobrega.''

Ločitev od kraljevega gospodinjstva Williama in Kate

Marca lani je kraljica Elizabeta odobrila ustanovitev novega, ločenega gospodinjstva za vojvodo in vojvodinjo Sussex. Slednja sta ustvarila lasten račun na Instagramu in zaposlila svoje uslužbence, kmalu po ustanovitvi lastnega gospodinjstva pa sta se oddaljila tudi od skupne človekoljubne in dobrodelne organizacije The Royal Foundation. Iz Buckinghamske palače so sporočili, da bosta zakonca Sussex ustanovila lastno dobrodelno fundacijo s prehodno operativno podporo The Royal Foundation.

Selitev iz Kensingtonske palače v Frogmore Cottage

Malo pred prihodom prvorojenca Archieja sta se vojvoda in vojvodinja susekška izselila iz Kensingtonske palače, kjer sta po poroki bivala z Williamom in Kate, ter se lotila obnove lastnega doma v Frogmore Cottageu. Ob dejstvu, da sta se že pred tem odločila za ločeno kraljevo gospodinjstvo in informaciji, da je prenova novega doma po žepu udarila britansko ljudstvo, so se kritike proti kraljevemu paru dodatno poostrile.

Prikrivanje informacij o Archiejevem rojstvu

Britanska javnost je bila vse prej kot zadovoljna, ko sta se princ Harry in Meghan Markle distancirala od izjav o rojstvu njunega prvorojenca Archieja. Ker je bil ravno denar davkoplačevalcev tisti, ki jima je med drugim omogočil obnovo novega doma, je bila britanska javnost prepričana, da je upravičena do informacij o rojstvu malega princa. Ko se to ni zgodilo, so se pojavile ostre kritike in opazke, da zakonca nista povprečna državljana, temveč javni osebi in člana kraljeve družine, zaradi česar po njihovem mnenju nimata pravice do zasebnega življenja. Kljub nezadovoljstvu javnosti sta kraljeva zakonca vztrajala pri svojem stališču in svojo voljo izrazila tudi s tem, da Meghan takoj po rojstvu ni stopila v javnost in pokazala sina nadebudnim fotografom, kot je to v preteklosti storila Kate Middleton.

Vojna britanskemu tistu

Meghan in Harry sta bila že na začetku razmerja tarča številnih tujih medijev. Nekateri med njimi so poudarjali, da odnos britanskega dvora do Meghan ni enak tistemu, kot ga ima do Kate, ob tem pa so izpostavljali nekatere opazne in manj opazne znake, ki naj bi govorili o tem, da Meghan zaradi svojega ozadja ne bo nikoli v celoti del kraljeve družine. K temu je pripomogel tudi njen spor z očetom, ki je hitro postal javnega značaja, poročanja tujih medijev pa so eskalirala do točke, ko je princ Harry v javnem govoru napovedal vojno britanskemu tisku in dejal, da je v preteklosti že videl, kako so mediji uničili njemu ljubo osebo (njegovo mamo), a je bil takrat premlad, da bi lahko ukrepal. Ob tem je poudaril, da ne bo dovolil, da bi se zgodovina ponovila.

Spor med bratoma

Čeprav je britanski dvor javnosti zagotavljal, da je med bratoma Harryjem in Williamom vse v najlepšem redu, pa je Harry v eni od preteklih izjav na kratko komentiral: ''Pridejo tudi takšni trenutki,''in dal vedeti, da govorice o ohladitvi odnosov med bratoma niso gola izmišljotina. Uradnih informacij o tem, zakaj sta se brata, ki sta bila dolga leta tudi tesna prijatelja, nenadoma razšla, ni, zato pa so se pojavila namigovanja, da William in Kate nista bila pretirano naklonjena Harryjevi soprogi.

Izjava za medije

V medijih sicer redko opazimo izjavo posameznih članov kraljeve družine, razen, ko gre za zadeve, ki segajo na področje opravljanja njihovega dela, razmer v svetu in dobrodelnosti. Princ Harry in Meghan Markle sta pred meseci pristala na kratko medijsko izjavo, v kateri je vojvodinja susekška javno priznala, da ji ni lahko in da je precej težko usklajevati obveznosti, ki jih ima do svojega sina in zakonskega življenja z vsemi javnimi nastopi in kraljevim protokolom.

Namesto s kraljico raje z Meghanino mamo

Še pred preteklimi božičnimi prazniki je v javnosti zaokrožila novica, da se princ Harry in Meghan Markle spogledujeta s selitvijo v ZDA ali Kanado. Govoric takrat nista želela komentirati, zato pa je bila morda toliko bolj zgovorna njuna poteza med božičnimi prazniki. Le-te sta namreč namesto s kraljico preživela z Meghanino mamo Dorio Ragland, kmalu po vrnitvi v Združeno kraljestvo pa sta obelodanila, da se želita umakniti s svoje trenutne kraljeve funkcije.