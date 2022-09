Znameniti kuharski mojster Anthony Bourdain v sporočilih: Sovražim slavo!

Pokojni kuharski mojster Anthony Bourdain se je pred smrtjo spopadal s posledicami slave in zlomljenim srcem, razkriva nova biografska knjiga, ki jo je napisal novinar Charles Leerhsen. Ta je v knjigo vključil zadnja tekstovna sporočila, ki jih je pred smrtjo poslal znameniti kuhar, in s tem skušal prikazati, v kakšnem duševnem stanju se je ta znašel v poslednjih dneh življenja, ki si ga je vzel leta 2018.

Kuharski mojster in voditelj kuharske oddaje Anthony Bourdain se je v zadnjih dneh svojega življenja spopadal s slavo in težavami v ljubezenskem razmerju, razkriva novinar in pisatelj Charles Leerhsen, ki je napisal biografijo znamenitega chefa. Bourdain je slavo dojemal kot breme, sovražiti pa je začel tudi svojo službo, razkriva nova knjiga. "Tudi svoje oboževalce sovražim, sovražim slavo in sovražim svojo službo," je Bourdain pisal svoji nekdanji ženi Ottavii Busia-Bourdain, s katero sta ostala zelo dobra prijatelja in je postala njegova zaupnica. "Osamljen sem in živim v nenehni negotovosti," ji je še zapisal. Leerhsen je razkril še, da sta se kuhar in njegovo takratno dekle Asia Argento, s katero sta bila par dve leti, pogosto prepirala, njuno razmerje pa je bilo pogosto žrtev ljubosumja.

icon-expand Anthony Bourdain FOTO: Profimedia

Pet dni pred njegovo smrtjo junija 2018 je Bourdain videl fotografije 47-letne partnerke, na katerih je plesala s francoskim novinarjem Hugom Clementom v restavraciji v Rimu, ki sta jo pogosto obiskovala skupaj. Chef naj bi bil takrat zelo razburjen, Francozovo ime pa naj bi vedno znova iskal po spletu. Tudi to je med partnerjema zanetilo nov val prepirov po telefonu in nekaj zelo jeznih tekstovnih sporočil, ki sta si jih izmenjala. "V redu sem, nisem zloben. Nisem ljubosumen, ker si bila z drugim moškim. Nisi moja last. Si svobodna, tako kot sem ti obljubil in dejal, tako sem tudi mislil," je dan pred smrtjo pisal svojemu dekletu. "Bila si brezbrižna in nepremišljena do mojega srca in mojega življenja," ji je še pisal in dodal, da ga je najbolj prizadelo dejstvo, da se je vse to dogajalo v italijanskem hotelu, ki sta ga skupaj tako rada obiskovala.

Igralka mu je odpisala: "Ne prenesem več tega." Ona naj bi bila tudi tista, ki je prekinila njuno razmerje, razlog pa naj bi bil Bourdainova posesivnost do nje. Dan pozneje, potem ko je cel dan preživel na snemanju, noč pa ob alkoholnih pijačah, je še enkrat skušal kontaktirati igralko: "Je še kaj, kar lahko storim?" Ona pa mu je odgovorila: "Nehaj me nadlegovati." Njegov odgovor je bil preprost 'v redu', to pa je bil tudi zadnji odziv, preden si je sodil sam. Sodeč po poročanju The New York Timesa, ki so se na igralko obrnili po pojasnilo, je ta pojasnila, da knjige ni prebrala, a je avtorju jasno nakazala, da ne sme objavljati ničesar njenega. Ta je v preteklosti že dejala, da njena nezvestoba ni bila razlog za kuharjevo smrt. "Ljudje govorijo, da sem ga ubila. Razumem, da svet potrebuje razlog, a tudi jaz bi rada našla nek razlog. Ljudje morajo razmisliti o tem, da se je ubil prav zaradi takšnih stvari. Tudi on je varal mene. To za naju ni bila težava," je dejala v intervjuju septembra 2018. "Bil je človek, ki je potoval 265 dni na leto. Ko sva bila skupaj, sva uživala v prisotnosti drug drugega, a nisva otroka. Sva odrasla človeka," je takrat še dodala igralka.