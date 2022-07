San Diego je ta konec tedna pokal po šivih. Znamenitega dogodka pop kulture Comic-Cona namreč ni obiskalo samo več kot 100.000 ljubiteljev vsega, kar je povezano z znanstveno fantastiko in fantazijo, ampak tudi številni hollywoodski zvezdniki. Tam so bili med drugimi tudi Hugh Grant, Dwayne Johnson, Lucy Liu, Chris Pratt in Paul Rudd.