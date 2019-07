Karlie Kloss znamko Victoria's Secret zapustila, ker je feministka

Dolgonogo, svetovno znano manekenko Karlie Kloss mnogi najbolj poznajo po izzivalnih oglasnih fotografijah znamke Victoria's Secret, ki pa jo le leta 2015 zapustila. Dolga leta pa ni želela komentirati, zakaj je prekinila sodelovanje z enim najmočnejših podjetij na področju spodnjega perila. Zdaj je v šovu Modni oblikovalci Heidi Klum (Project Runway op.a.) končno razkrila, da: "Razlog, zakaj sem nehala delati za Victoria's Secret je bil, da me je ta služba ni predstavlja kot osebo kakršna sem. Znamka ni predstavljala sporočila, ki ga želim predati mladim ženskam po svetu in ni bila odraz, kaj pomeni biti lep."

26-letnica je takrat študirala feministične teorije na univerzi v New Yorku in tako začela udejanjati svoje znanje. Manekenka je povedala, da je bil odhod ključni trenutek, da je unovčila svojo moč kot feministka. Zdaj sama piše lastno zgodbo in se tako odloča, s katerimi podjetji bo sodelovala in s katerimi ne. Sama pa se odloča kakšno podobo bo posredovala svetu.

S tem je dokazala, da je v svoji karieri res uspela. Priznala je, da se je včasih bala, da bo zamudila kakšno priložnost za delo, če bo rekla, da nečesa noče storiti. Sedaj pa ji ravno to, da zna reči ne, prinaša še več ponudb za delo.

"Bolj kot je močan moj glas, več spoštovanja sem deležna od mojih sovrstnikov in bolj spoštujem tudi samo sebe," je zaključila in še dodala, da se šele zdaj zaveda moči svojega glasu.