Znan chef odkril nenavadne zahteve Victorie Beckham: Jedla je samo zelenjavo

Priljubljeni španski chef Dani Garcia je spregovoril o nenavadnih prehranjevalnih navadah nekdanje članice zasedbe Spice Girls. Modna oblikovalka in soproga Davida Beckhama je njegov meni na poroki Sergia Ramosa popolnoma spremenila in zahtevala izključno zelenjavne obroke, ti pa so vključevali tudi s kuharju neznane sestavine.

Victoria Beckham je izjemno striktna glede hrane, ki jo uživa, svoje zahteve pa si je na zasebnem dogodku drznila predati tudi slavnemu chefu. Španec Dani Garcia, ki je za zvezdnico pripravljal obrok v sklopu poroke Sergia Ramosa, ta je z izbranko Pilar Rubio v zakon skočil junija 2019, je o njenih muhah spregovoril pred kratkim. icon-expand Victoria Beckham FOTO: AP Beckhamova je izrazila željo, da ji servirajo izključno zelenjavo, zahtevala pa je tudi nekaj sestavin, s katerimi se priznani kuhar še nikoli ni srečal. ''Bilo je izjemno čudno. Victoria je spremenila celotni meni,'' je chef priznal v intervjuju za eno od španskih televizij. ''Vse je želela drugače, hotela je, da ji serviramo izključno zelenjavo, vmes je bilo še nekaj živil, ki jih nisem videl še nikoli. S seboj je imela kokosovo vodo, skledo mete in razkužilo, ki ga pred pandemijo covida ljudje še niso tako množično uporabljali,'' je pojasnil. Dodal je, da je bilo usteči Victoriji te noči izjemno zahtevno. PREBERI ŠE Victoria Beckham: Biti suh ni več v modi Neobičajne prehrambene navade nekdanje pevke so bile predmet rzprav že pred časom. Med evropskim prvenstvom v nogometu leta 2004 se je posluževala diete, ki je vključevala samo jagode in mineralno vodo, pred tem pa je naznanila, da se izogiba hrani, ki je bila pripravljena na olju, maslu ali z omakami, izločila pa je tudi meso in mlečne proizvode. PREBERI ŠE David Beckham o ženi: Victoria že 25 let jé eno in isto hrano Lani je priznala, da je njena najljubša hrana polnozrnati opečeni kruh s soljo. Ob tem se svoje težave zaveda: ''Za večino restavracij sem najverjetneje največja nočna mora.''