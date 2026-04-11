Znan datum poroke Taylor Swift in Travisa Kelceja

Ne, Taylor Swift in Travis Kelce se ne bosta poročila 13. julija. In ne, prav tako njuna poročna slovesnost ne bo potekala na elitnem Rhode Islandu. Vsa predvidevanja javnosti so bila napačna, saj sta se zvezdnika odločila za drug datum in drugo lokacijo, kar je močno presenetilo oboževalce.

Taylor Swift in Travis Kelce se bosta letos poročila. FOTO: Profimedia

Čeprav se tako pevka kot športnik trudita svojo zasebnost ohranjati zase, so v javnost pricurljale informacije tako o datumu kot tudi o sami lokaciji njune poroke. Eden najtežje pričakovanih dogodkov v svetu zabave se bo zgodil 3. julija, slavje pa bo potekalo v New Yorku. Omenjene informacije so za PageSix potrdili viri blizu para, ki so že prejeli oziroma videli prva predporočna vabila, t. i. 'save the date' povabila, v katerem je seveda zapisan datum in lokacija. Javnost je presenetila predvsem lokacija, saj ima zvezdnica na Rhode Islandu v lasti veliko posestvo, ki se nahaja v neposredni bližini hotela, kar je veljalo za logično izbiro. A že novembra 2024 sta zaljubljenca nekako namignila, da si želita veliko in razkošno poroko, na katero bi lahko povabila veliko število povabljencev. Očitno je New York postal tisto prizorišče, ki je izpolnilo njune zahteve po spektakularni in obsežni poročni slovesnosti, daleč od intimnega posestva v Rhode Islandu.

Par si želi velike in razkošne poroke. FOTO: Profimedia

Par je bil že decembra 2024 viden med sprehajanjem po New Yorku, kar potrjuje njuno povezanost z mestom. Izbira Velikega jabolka za poroko poudarja njuno željo po praznovanju v središču mesta, ki nikoli ne spi, New York kot destinacija pa ni izbran zgolj zaradi veličine, ampak tudi zaradi logističnih zmožnosti gostovanja velike poroke. Tudi datum, 3. julij, je zagotovo izbran taktično, saj je to dan pred znamenitim 4. julijem, ameriškim državnim praznikom, ki je znan kot najljubši praznik 36-letnice.

Za pevko ima New York prav poseben pomen, saj že vse od leta 2014 živi tam, natančneje v soseski Tribeca. Je lastnica več nepremičnin, skupna vrednost njenega posestva pa naj bi po poročanju tujih medijev presegala 50 milijonov dolarjev oziroma nekaj več kot 42 milijonov evrov. Njena navezanost na mesto se kaže tudi skozi glasbo. Leta 2014 je napisala pesem Welcome to New York kot poklon velemestu, ki ponazarja njene občutke do metropole, prav tako je na albumu Lover iz leta 2019 prisotna pesem o ulici Cornelia Street. A ne le za Taylor, mesto, ki nikoli ne spi, veliko pomeni tudi njenemu zaročencu. "Super je, da se preprosto vživiš v vzdušje mesta," je povedal v enem od intervjujev in dodal, da je to ena njegovih najljubših aktivnosti v New Yorku: "Samo biti eno z mestom in se sprehajati po ulicah ter čutiti energijo, čutiti, kako vsak dela svoje stvari, in srečati nekaj novih ljudi ob poti."