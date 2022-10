Znan je datum izida biografije princa Harryja, objavljena je tudi naslovnica

Založba Penguin Random House je razkrila dolgo pričakovano naslovnico prihajajoče knjige spominov princa Harryja. Z razkritjem naslovnice je znan tudi datum izida in naslov knjige, ki bo izšla 10. januarja 2023. Kot so še zapisali, bo princ Harry v knjigi razkril svojo osebno zgodbo, nabito s čustvi in osebnim doživljanjem tudi najtežjih trenutkov v njegovem življenju. Buckinghamska palača se na izid knjige ni odzvala.

Težko pričakovana biografija princa Harryja bo nosila naslov Spare, kar naj bi se navezovalo na Harryjevo vlogo v kraljevi družini – voditelj in rezerva. Naslov naj bi nakazoval tudi prinčev odnos do kraljeve družine. Zgodba se bo dotaknila tudi Dianine smrti, založba pa je ob tem zapisala: "Spare bralcu pred oči že na začetku prikliče eno najbolj znanih podob dvajsetega stoletja: dva mlada fanta, princa, ki korakata za materino krsto, svet pa je vse skupaj opazoval z grozo in žalostjo."

icon-expand Naslovnica biografije princa Harryja FOTO: Instagram

"Med princesinim pogrebom so se milijoni ljudi po svetu spraševali, kaj čutita in o čem razmišljata mlada princa ter kako se bosta odvijali njuni življenji," so še zapisali v izjavi za javnost ob razkritju datuma knjige, knjiga pa bralca popelje po poti njegovega zdravljenja in premagovanja osebne travme. "S svojo surovo odkritostjo Spare ponuja popoln vpogled v dogajanje in razkriva ter samoodkriva težko prisluženo modrost o večni ljubezni, ki premaga žalovanje," piše v opisu knjige, princ Harry pa bo zaslužek od prodaje knjige namenil britanskim dobrodelnim organizacijam.