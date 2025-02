Znan je seznam nominirancev za dvorano slavnih rokenrola

Razkrit je seznam nominirancev dvorane slavnih rokenrola. Med njimi so tudi Mariah Carey, Cyndi Lauper, Joe Cocker in Billy Idol. Med 14 kandidati, ki upajo, da bodo lahko vstopili v znamenito institucijo, je osem začetnikov, ki so nominirani prvič. Prejemniki bodo znani konec aprila, slovesnost pa bo potekala v Los Angelesu jeseni.

Mariah Carey, Chubby Checker, Cyndi Lauper, OutKast in Phish so nekateri izmed nominirancev leta 2025 za sprejem v dvorano slavnih rokenrola. Seznam vključuje tudi dve skupini glasbenih bratov, ki so v javnosti s svojimi prepiri večkrat dvignili obilo prahu – Black Crowes in Oasis. Objavili so seznam 14 nominiranih izvajalcev, med katerimi so tudi Bad Company, Joe Cocker, Billy Idol, Joy Division/New Order, Maná, Soundgarden in White Stripes.

Chubby Checker, Mariah Carey, Joe Cocker in Cyndi Lauper. FOTO: Profimedia - AP icon-expand

Osem od 14 nominirancev se je prvič znašlo na seznamu nominirancev, in sicer Bad Company, Black Crowes, Chubby Checker, Joe Cocker, Billy Idol, Maná, OutKast in Phish. Dva letošnja kandidata – Carey in Checker – sta močno vplivala na lestvice in kulturo. Carey ima kar 19 uspešnic št. 1 na Billboard Hot 100, medtem ko Checkerjeva The Twist in kasnejša Let's Twist Again veljata za ene najbolj priljubljenih pesmi v zgodovini rock'n'rolla.

Noel in Liam Gallagher (Oasis). FOTO: Profimedia icon-expand

Oasis je bila ena od prevladujočih britanskih skupin v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ki je ustvarila številne uspešnice, vključno z Wonderwall in Don't Look Back in Anger. S svojo karizmo sta brata Noel in Liam Gallagher očarala poslušalce po celem svetu. Njihov ameriški ekvivalent so Black Crowes, začenši s svojim prvim albumom Shake Your Money Maker. Dolga leta pevec Chris Robinson in njegov brat, kitarist Rich Robinson, nista govorila. Cyndi pa je zaslovela v osemdesetih letih prejšnjega stoletja z uspešnicami, kot sta Time After Time in Girls Just Want To Have Fun.

Chris Robinson in Rich Robinson iz glasbene skupine Black Crowes. FOTO: Profimedia icon-expand