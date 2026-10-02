Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Znan je vzrok smrti 13-letne hčerke igralca Chada Lowa

Los Angeles, 02. 10. 2026 19.39 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Znan je vzrok smrti 13-letne hčerke igralca Chada Lowa

Urad za sodno medicino okrožja Los Angeles je sporočil vzrok smrti 13-letne hčerke igralca Chada Lowa. Zvezdnik z družino ob neizmerni izgubi ljubljene drugorojenke prosi za zasebnost v teh težkih trenutkih.

Znan je vzrok smrti hčerke igralca in režiserja Chada Lowa. 13-letna Fiona Hepler Lowe je 29. septembra umrla v bolnišnici, urad sodnega izvedenca okrožja Los Angeles pa je sporočil, da so njeno smrt opredelili kot samomor, vendar primer ostaja še odprt.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

58-letni Lowe in njegova žena Kim Painter sta smrt hčerke na dan tragičnega incidenta potrdila v izjavi za revijo People. "Ob izgubi naše ljubljene Fione smo neizmerno strti," so zapisali in pokojno hčerko opisali kot ljubeče, pametno in ustvarjalno mlado dekle, ki je oboževalo ples.

Preberi še Umrla je 13-letna hčerka igralca Chada Lowea in producentke Kim Painter

"Sestri sta jo oboževali, starša pa sta jo imela zelo rada. Bila je luč naše družine. Njena smrt je grozljiva izguba za našo celotno družino, v tem času pa prosimo za spoštovanje zasebnosti in vaše molitve," so še zapisali in dodali kontakte za pomoč ljudem v duševnih težavah.

Mlajši brat priljubljenega igralca Roba Lowa se je s svojo soprogo, 52-letno producentko, pokojne hčerke razveselil leta 2012. Poleg nje pa sta se v zakonu razveselila še prvorojenke Mabel, ki je zdaj stara 17 let, in najmlajše Nixie, ki šteje deset let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Chad Lowe hči Fiona smrt igralec

Dončić soigralce učil slovenščine, v spominu vseh ostal 'živeli'

Zadovoljna.si Umrla je hči znanega igralca
Moskisvet.com Tragedija v družini hollywoodskega zvezdnika: pri komaj 13 letih umrla njegova hči
Moskisvet.com Umrl 27-letni Presley Gerber: Družina prosi za zasebnost
24ur.com Pevka Pink o sinovem razumevanju smrti bližnjih: Pogovarja se z njimi
Bibaleze.si Tragedija v družini športnika: Naša čudovita hčerka je odšla v nebesa
24ur.com Aubrey Plaza po smrti moža: To je nepredstavljiva tragedija
Bibaleze.si Zvezdnica Razočaranih gospodinj po nujnem carskem rezu izgubila otroka
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
bibaleze
Portal
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Ime za deklice, ki vas bo očaralo
Ime za deklice, ki vas bo očaralo
Razkrit vzrok smrti hčerke Chada Loweja: družina je strta
Razkrit vzrok smrti hčerke Chada Loweja: družina je strta
Pri 45-ih je še tretjič postal očka
Pri 45-ih je še tretjič postal očka
zadovoljna
Portal
Novico sta skrivali več kot leto dni
Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo
Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
Želela ga je poljubiti, on pa jo je odrinil
Želela ga je poljubiti, on pa jo je odrinil
vizita
Portal
Dodatek, ki ima nepričakovano slabost
Rožnati oktober: nujnost preventivnega pregledovanja in ozaveščanja
Rožnati oktober: nujnost preventivnega pregledovanja in ozaveščanja
Ta priljubljena hrana je videti zdrava, a lahko vsebuje presenetljivo veliko sladkorja
Ta priljubljena hrana je videti zdrava, a lahko vsebuje presenetljivo veliko sladkorja
Ko začutite, da prihaja prehlad, naredite to napako – in si lahko podaljšate okrevanje
Ko začutite, da prihaja prehlad, naredite to napako – in si lahko podaljšate okrevanje
cekin
Portal
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
Najdražje napake pred kurilno sezono: nekatere družine bodo plačale več sto evrov preveč
Najdražje napake pred kurilno sezono: nekatere družine bodo plačale več sto evrov preveč
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
moskisvet
Portal
Pozor! Zaradi kolesarske dirke prihajajo velike prometne zapore
Umrl športni novinar Zoran Milovanovič
Umrl športni novinar Zoran Milovanovič
Trening po 40. letu: Zakaj so mišice in regeneracija nujne
Trening po 40. letu: Zakaj so mišice in regeneracija nujne
Zakaj je ta šport obnorel Slovenijo?
Zakaj je ta šport obnorel Slovenijo?
dominvrt
Portal
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Madeži in neprijeten vonj izginejo: trik za čiščenje sedežne, ki ga pozna premalo ljudi
Madeži in neprijeten vonj izginejo: trik za čiščenje sedežne, ki ga pozna premalo ljudi
Ljubljana gradi zeleno mrežo: 100 avtobusnih nadstrešnic brez zalivanja
Ljubljana gradi zeleno mrežo: 100 avtobusnih nadstrešnic brez zalivanja
Meso iz zamrzovalnika po enem letu: večina ljudi ne ve, ali ga sme še pojesti
Meso iz zamrzovalnika po enem letu: večina ljudi ne ve, ali ga sme še pojesti
okusno
Portal
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Slive niso samo za cmoke in marmelado: 10 odličnih idej, kako jih uporabiti
Slive niso samo za cmoke in marmelado: 10 odličnih idej, kako jih uporabiti
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Domača klasika za hladne dni: z dvema sestavinama postane konkreten jesenski obrok
Domača klasika za hladne dni: z dvema sestavinama postane konkreten jesenski obrok
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Dvojna igra
Dvojna igra
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984