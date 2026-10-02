Znan je vzrok smrti 13-letne hčerke igralca Chada Lowa

Znan je vzrok smrti hčerke igralca in režiserja Chada Lowa . 13-letna Fiona Hepler Lowe je 29. septembra umrla v bolnišnici, urad sodnega izvedenca okrožja Los Angeles pa je sporočil, da so njeno smrt opredelili kot samomor, vendar primer ostaja še odprt.

58-letni Lowe in njegova žena Kim Painter sta smrt hčerke na dan tragičnega incidenta potrdila v izjavi za revijo People . "Ob izgubi naše ljubljene Fione smo neizmerno strti," so zapisali in pokojno hčerko opisali kot ljubeče, pametno in ustvarjalno mlado dekle, ki je oboževalo ples.

"Sestri sta jo oboževali, starša pa sta jo imela zelo rada. Bila je luč naše družine. Njena smrt je grozljiva izguba za našo celotno družino, v tem času pa prosimo za spoštovanje zasebnosti in vaše molitve," so še zapisali in dodali kontakte za pomoč ljudem v duševnih težavah.

Mlajši brat priljubljenega igralca Roba Lowa se je s svojo soprogo, 52-letno producentko, pokojne hčerke razveselil leta 2012. Poleg nje pa sta se v zakonu razveselila še prvorojenke Mabel, ki je zdaj stara 17 let, in najmlajše Nixie, ki šteje deset let.