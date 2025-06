Znan je vzrok smrti frizerja, ki je skrbel za pričeske številnih zvezdnic

34-letni frizer je umrl februarja, njegovo smrt pa je za javnost potrdila sestra, ki je v objavi na platformi, ki omogoča zbiranje finančnih sredstev, zapisala, da je bila bratova smrt nenadna in zato nepričakovana. "S težkim srcem vam sporočamo, da je Jesus Guerrero odšel v nebesa. Bil je sin, brat, stric, umetnik, prijatelj in veliko več. Rojen in vzgojen je bil v Houstonu v Teksasu, staršem imigrantom. Jesus se je naučil, kako trdo delati in je sanjal, kako naj svoje sposobnosti kar najbolje izkoristi," je zapisala.

Nekaj dni pozneje je njegova sestra Gris v izjavi za US Weekly dejala, da je njen brat umrl po bolezni, družina pa vzroka in same bolezni ni poznala. Razkrila je, da je Jesus umrl v bolnišnici in dodala, da je za njim ostalo veliko neodgovorjenih vprašanj. Frizerjeva sestra je povedala še, da je bil njen brat bolan že, ko je istega meseca delal s Kylie Jenner za Filmski festival v Santa Barbari, uredil je pevko Kali Uchis za grammyje in Jennifer Lopez na njeni službeni poti v Združene arabske emirate, od koder so ga zaradi bolezni napotili nazaj domov, a je po vrnitvi v ZDA v bolnišnici umrl. Za priljubljenim frizerjem so žalovale številne zvezdnice, Kylie pa je celo plačala za njegov pogreb.