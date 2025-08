Znan je vzrok smrti legendarnega Ozzyja Osbourna

Legendarni pevec Ozzy Osbourne je umrl zaradi srčnega infarkta. Zvezdnik je preminil 22. julija, le nekaj tednov po poslovilnem koncertu in ponovni združitvi legendarne skupine Black Sabbath, s čimer se je zaključilo njegovo dolgoletno in uspešno glasbeno ustvarjanje.

Razkrit je vzrok smrti Ozzyja Osbourna. Po podatkih z mrliškega lista, ki ga je pridobil New York Times, je legendarni pevec umrl zaradi srčnega infarkta. Zvezdnik heavy metala je umrl 22. julija v 77. letu starosti in le nekaj tednov po njegovem poslovilnem koncertu in ponovni združitvi legendarne skupine Black Sabbath.

Ozzy Osbourne FOTO: Profimedia icon-expand

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je danes zjutraj umrl naš ljubljeni Ozzy Osbourne. Bil je s svojo družino in obdan z ljubeznijo," je takrat v sporočilu za javnost zapisala njegova družina. Osbourne je za seboj pustil ženo Sharon Osbourne in njune tri otroke, Aimée, Kelly in Jacka, ter Jessico in Louisa, ki ju je imel z nekdanjo ženo Thelmo Riley, ter njenega sina Elliota Kingsleyja, ki ga je pevec posvojil.

Princ teme se je zadnjih nekaj let boril s Parkinsonovo boleznijo in z izčrpavajočimi posledicami poškodb, ki so nastale v hudi nesreči s štirikolesnikom leta 2003, v kateri si je poškodoval hrbtenico.