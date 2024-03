Znan je vzrok smrti nekdanjega fanta Pippe Middleton

OGLAS

Thomas Kingston, nekdanji fant mlajše sestre valižanske princese Kate Middleton, Pippe, si je sodil sam, je sporočil mrliški oglednik. 45-letnika, ki je bil poročen z Lady Gabriello, so našli mrtvega na domu njegovih staršev, blizu trupla pa je ležala pištola, poroča britanski Telegraph.

Thomas Kingston je bil stra 45 let.

Po novici o njegovi smrti so se ga njegova žena, starši in sorojenci v skupni izjavi spomnili kot izjemnega človeka, ki je razsvetlil življenja vseh, ki so ga poznali. "Njegova smrt je velik šok za vso družino, zato vas prosimo, da spoštujete našo zasebnost, ko žalujemo za njim," so še zapisali.

Thomas Kingston z ženo Lady Gabriello

Poklonila se mu je tudi Buckinghamska palača: "Kralj in kraljica sta prejela novico o Thomasovi smrti in se pridružujeta princu in princesi Michaelu iz Kenta ter vsem, ki so ga poznali, v žalovanju za zelo ljubljenim članom družine. Njihova veličanstva še posebej pošiljajo svoje najbolj iskrene misli in molitve Gabrielli in vsej družini Kingston."

Kingston in 42-letna Gabriella sta se poročila leta 2019 v kapeli sv. Jurija na gradu Windsor. Slavja se je udeležilo več članov kraljeve družine, tudi pokojna kraljica Elizabeta II. in celo princ Harry, ki se je slabo leto dni prej s svojo Meghan Markle poročil na isti lokaciji. Thomas je bil pred tem do leta 2011 v razmerju s sestro vojvodinje Kate, po razhodu pa sta ostala dobra prijatelja. Povezana sta bila celo tako zelo, da sta se 45-letnik in njegova žena udeležila Pippine poroke z Jamesom Matthewsom leta 2017, dve leti pozneje pa sta jima slednja vrnila obisk na njuni poroki.