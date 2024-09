Znan uradni vzrok smrti pevca skupine Crazy Town Shiftyja Shellshocka

Tri mesece po njegovi tragični smrti v starosti 49 let je bil razkrit vzrok smrti glavnega pevca skupine Crazy Town Shiftyja Shellshocka. Mrtvaški oglednik je sklenil, da so bili za smrt odgovorni učinki fentanila, kokaina in metamfetamina in razsodil, da je način smrti naključen. Umetnika, čigar pravo ime je bilo Seth Binzer, so junija našli neodzivnega. Takrat je njegov menedžer Howie Hubberman nakazal, da so imele droge vlogo pri njegovi smrti, čeprav uradni vzrok še ni bil javno objavljen. Takrat je dejal: "Seth Binzer, po boju z odvisnostjo in hitrem uspehu Crazy Town s pesmijo'Butterfly', nikoli ni mogel doseči uspešnejše ravni, da bi se spopadel s svojimi odvisnostmi."