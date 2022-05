Znan vzrok smrti ameriške country pevke Naomi Judd

"Uporabila je strelno orožje. To je delček informacij, ki nam ga je bilo zelo težko deliti z javnostjo," je v intervjuju priznala igralka in razkrila še, da je bila prav ona tista, ki je našla svojo mrtvo mater. "Bil je čuden dan. Ko sem v domačem Tennesseeju, se pogosto oglasim pri mami na obisku. Tudi tistega dne sem bila pri njej, mama pa me je prosila, naj ostanem pri njej in sem," je razkrivala dogajanje tistega dne.

"Ko se pogovarjamo o duševnih boleznih, je zelo pomembno, da sami pri sebi ločimo svojega bližnjega od same bolezni. Moja mati je vedela, da je slišana in razumljena v svoji bolezni," je povedala o težavah pokojne matere. Naomi Judd bi bila kmalu sprejeta v Dvorano slavnih country glasbe, kar je velik poklon za glasbenika, a 76-letnica ni dočakala tega dne. "Barikada med priznanjem, ki so ji ga priznali njeni kolegi, ni prišla do njenega srca, laži, ki ji jih je pripovedovala njena bolezen, pa so bile tako prepričljive," je še dejala igralka.

Ashley in njena sestra Wynonna Judd sta 30. aprila sporočili, da je njuna mati izgubila boj s težavami, ki jih je trepal zaradi duševnega zdravja. "Zlomljeni smo. Poskušamo krmariti med žalostjo in vedenjem, kako zelo je bila priljubljena pri svojih oboževalcih. Plavamo v neznanih vodah," sta zapisali v skupni izjavi za javnost.

Naomi Judd je leta 2016 razkrila, da bije boj z depresijo in trpi za hudo anksioznostjo, odkar sta s hčerko Wynonno prišli z zadnje skupne turneje leta 2011.