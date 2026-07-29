Znan vzrok smrti Mary Jo Campbell, matere Kris Jenner

Znan je vzrok smrti Mary Jo Campbell. Mati menedžerke Kris Jenner je umrla zaradi akutnega zastoja srca in pljuč. 91-letnica je trpela tudi zaradi metastatskega pljučnega raka in akutne odpovedi dihal.

Mary Jo Campbell je umrla malo pred svojim 92. rojstnim dnem. FOTO: Profimedia

Kot razkriva njen mrliški list, izdan po njeni smrti 16. julija, se je z zahrbtno boleznijo borila dlje časa. Pokojnica je bila kremirana 23. julija, obdukcija pa glede na jasne zdravstvene okoliščine ni bila izvedena. Čeprav so njene zadnje mesece zaznamovale težave z dihanjem in metastaze raka na pljučih, dokumentacija kaže na mirno slovo v bolnišničnem okolju. MJ bi le deset dni po smrti dopolnila 92 let, umrla pa je le nekaj mesecev za svojo hčerko Karen Houghton, ki je imela prav tako težave s srcem.

Novico o smrti 'stebra' družine Kardashian-Jenner je v javnosti potrdila njena hči. Po objavi so se na družbenih omrežjih od babice poslovili številni družinski člani. Kris je mater izpostavila kot vzornico, Kylie Jenner in Kourtney Kardashian pa sta javno izkazali podporo svoji mami pod njenim zapisom, s čimer so znova pokazale, kako zelo so povezane.

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