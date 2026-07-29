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Tuja scena

Znan vzrok smrti Mary Jo Campbell, matere Kris Jenner

Los Angeles, 29. 07. 2026 08.55 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Mary Jo Campbell je umrla malo pred svojim 92. rojstnim dnem.

Mary Jo Campbell, legendarna babica klana Kardashian-Jenner, se je poslovila pred več kot tednom dni, zdaj pa je javnosti znan tudi vzrok njene smrti. Mama Kris Jenner je umrla zaradi zdravstvenih težav. Kot je zapisano v mrliškem listu, je prišlo do akutnega zastoja srca in pljuč, z zahrbtno boleznijo pa se je borila dlje časa.

Znan je vzrok smrti Mary Jo Campbell. Mati menedžerke Kris Jenner je umrla zaradi akutnega zastoja srca in pljuč. 91-letnica je trpela tudi zaradi metastatskega pljučnega raka in akutne odpovedi dihal.

Mary Jo Campbell je umrla malo pred svojim 92. rojstnim dnem.
Mary Jo Campbell je umrla malo pred svojim 92. rojstnim dnem.
FOTO: Profimedia

Kot razkriva njen mrliški list, izdan po njeni smrti 16. julija, se je z zahrbtno boleznijo borila dlje časa. Pokojnica je bila kremirana 23. julija, obdukcija pa glede na jasne zdravstvene okoliščine ni bila izvedena. Čeprav so njene zadnje mesece zaznamovale težave z dihanjem in metastaze raka na pljučih, dokumentacija kaže na mirno slovo v bolnišničnem okolju. MJ bi le deset dni po smrti dopolnila 92 let, umrla pa je le nekaj mesecev za svojo hčerko Karen Houghton, ki je imela prav tako težave s srcem.

Preberi še Umrl 'steber družine' Kardashian-Jenner

Novico o smrti 'stebra' družine Kardashian-Jenner je v javnosti potrdila njena hči. Po objavi so se na družbenih omrežjih od babice poslovili številni družinski člani. Kris je mater izpostavila kot vzornico, Kylie Jenner in Kourtney Kardashian pa sta javno izkazali podporo svoji mami pod njenim zapisom, s čimer so znova pokazale, kako zelo so povezane.

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Za razliko od svojih sester se je Kim Kardashian znašla pod plazom kritik na družbenih omrežjih, saj je ravno na dan babičine smrti objavila fotografije s počitnic. Situacijo je popravila z delitvijo osebnih spominov in fotografij z MJ, kjer je izpostavila njeno prijaznost. Pred dnevi, ko bi praznovala 92. rojstni dan, se je starleta znova spomnila na svojo babico in ji posvetila objavo na Instagramu.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Mary Jo Campbell Kris Jenner vzrok smrti rak na pljučih družinska tragedija kim kardashian

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zmerni pesimist
29. 07. 2026 10.18
Vsi se rodimo in potem tudi umremo eni prej drugi pozneje eni lažje drugi težje nobeden pa nič ne odnese z seboj
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