Znan vzrok smrti mlajše sestre Kris Jenner

Kris Jenner se je na Instagramu poklonila mlajši sestri: "Karen je bila lepa znotraj in zunaj. Bila je najbolj prijazna, najbolj občutljiva in ranljiva in tako smešna. Vedno je bila hvaležna za svoje življenje in je cenila svojo družino in prijatelje ter še posebej svojo lepo hčerko. Ima tako velik del mojega srca in cenim vsak spomin, ki ga imava skupaj. Njena smrt je opomin, da je življenje tako kratko in dragoceno in da jutri ni nikoli obljubljen. Tistim, ki jih imamo radi, moramo povedati, kako zelo jih imamo radi. Rada te imam, moja lepa sestra."

Pokojni teti se je poklonila tudi Kim Kardashian, ki je na Instagramu delila galerijo starih družinskih fotografij ter s sledilci delila utrinke trenutkov iz otroštva in mladosti, ki jih je preživela s svojo teto. Od pokojne tete se je s fotografijo poslovila tudi Kylie Jenner, medtem ko sta Kourtney in Khloe svoje sožalje izrazili v obliki komentarja pod fotografijo.