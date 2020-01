Znan vzrok smrti raperjevega 21-letnega sina: prevelik odmerek drog

Truett je bil nadobudni mladi raper, oboževalci pa so ga poznali po večih imenih: Truett Foster, TRU, Shiloh in truDog. Sodeloval pa je tudi s svojim 55-letnim očetom, ki je po sinovi smrti na Instagramu delil čustven zapis, v katerem je povedal, da je Truett že ob vstopu v sobo vse nalezel z dobro voljo ter bil je izjemen sin, brat in prijatelj. "Če si ga srečal, si ga poznal, zapomnil si si ga. Njegov nasmeh, smeh ... Imel je neukrotljivo in veliko osebnost ter izpolnjene sanje," je nadaljeval. Povedal je še, da je sovražil, ko ga je kdo 'predalčkal' in se izražal skozi glasbo, ki jo je ustvarjal. "Ni želel biti otroški zvezdnik, želel je biti moški z brazgotinami in zgodbo, ki nekaj pove. Vedno sem občudoval, spoštoval in spodbujal to stališče," je med drugim že zapisal užaloščeni oče.

Med drugim je objavil sinov zadnji SMS: "Oče, rad te imam. Najlepša hvala za vse. Vedno si verjel vame."