Tuja scena

Znana imena manekenk, ki se bodo sprehodile po modni brvi Victoria's Secret

New York, 03. 09. 2025 16.14 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
R. M.
Po modni pisti revije Victoria's Secret se bodo tudi letos sprehodila številna znana imena iz sveta mode. Med drugim se po lanskem letu znova vrača Adriana Lima, ki je omenjeno brv zavzela že leta 1999.

Pri Victorii's Secret so razkrili imena prvih šest manekenk, ki se bodo sprehodile po letošnji modni brvi. Na seznamu je več priljubljenih modelov - Adriana Lima, Alexa Consanija, Anok Yai, Joan Smalls, Lily Aldridge in Yumi Nu. Na posnetku so manekenke oblečene v črno spodnje perilo, na ramenih pa imajo znamenita krila.

Lima se je po znameniti modni brvi sprehodila že leta 1999, po daljšem premoru pa se je pred občinstvom navdušila tudi na lanski reviji. Skupno je sicer sodelovala na 18 modnih revijah.  

V komentarjih pod objavo je več uporabnikov in uporabnic zapisalo, da si želijo vrnitve bleščic, bujnih frizur in brezhibnega make-upa.

Modna znamka, ki je najbolj znana po luksuznem spodnjem perilu za ženske, je po šestih letih lani znova navdušila z modno revijo. Po premoru zaradi razkritij manekenk in zaposlenih ter televizijskem poskusu obuditve spektakularnega dogodka minulo leto so se na modno brv znova vrnili slavni angelčki, med občinstvom pa ni manjkalo zvezdniških obrazov. Za veliko navdušenja je poskrbela Tyra Banks, ki je zaključila lansko modno revijo, med katero je sicer nastopila pevka Cher.

