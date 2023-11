Znana je tematika prihodnjega Met Gala

"Inovativna tema bo premaknila meje naše domišljije in nas spodbudila, da izkusimo številne vidike mode, se naučimo več o njeni zgodovini in na koncu pridobimo globlje razumevanje njene lepote," je dejal Max Hollein , izvršni direktor Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku.

Poudarek razstave bo na zgodovinskih stvaritvah, med katerimi so nekatere stare tudi 400 let, po poročanju revije Vogue pa bodo razstavo zapolnili arhivi ikoničnih oblikovalcev Yvesa Saint Laurenta, Else Schiaparelli, Christiana Diorja, Huberta de Givenchyja in drugih. Na ogled bodo še sodobna dela Phillipa Lima, Stelle McCartney in Connerja Ivesa.