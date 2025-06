Znana komičarka: Ellen DeGeneres večino kariere ni bila prijazna do mene

Komičarka Margaret Cho je v spletni oddaji The Kelly Mantle Show spregovorila o odnosu z nekdanjo televizijsko voditeljico in stanovsko kolegico iz sveta komedije Ellen DeGeneres . Dejala je, da se je Ellen, kljub temu da sta se spoznali že v osemdesetih letih preteklega stoletja, leta kasneje pretvarjala, da je ne pozna.

"Ellen je bila zelo čudna in večino kariere ni bila prijazna do mene. Bila sem njena 'predskupina' v osemdesetih, ko je imela turnejo po klubih. Kasneje, ko sem bila v začetku tega tisočletja gostja v njeni pogovorni oddaji, se je pretvarjala, kot da sva se ravnokar spoznali."

"Mislila sem si, kako je to čudno, saj se poznava že toliko časa. Tako nenavadno in čudaško," je še dejala Margaret Cho in omenila specifičen 'incident' z DeGeneresovo. Ko je Ellen v svoji pogovorni oddaji gostila legendarnega Davida Bowieja, je glasbenik pohvalil ekstravagantno opravo Margaret Cho, ki jo je nadela za njegov koncert. Po besedah komičarke naj bi Ellen kasneje zahtevala, da so producenti ta del pogovora izrezali iz končne različice oddaje. "Producentka, ki je moja zelo dobra prijateljica, me je poklicala in mi dejala, da ni mogla verjeti, da so morali to odstraniti iz oddaje."

To sicer ni prvič, da je Margaret Cho javno kritizirala Ellen DeGeneres. Da se Ellen "vsi bojijo" je dejala že leta 2020, ko so v javnost prišle obtožbe o toksičnem delovnem okolju na snemalnem setu pogovorne oddaje The Ellen DeGeneres Show.