Tuja scena

Znana naslednica Anne Wintour: glavna urednica Voguea postala Chloe Malle

New York, 02. 09. 2025 19.17 | Posodobljeno pred 39 minutami

Anne Wintour je dobila svojo naslednico. Njeno mesto glavne in odgovorne urednice ameriške modne revije Vogue je nasledila Chloe Malle, ki se je v priznanem podjetju zaposlila leta 2011. Hči slavnih staršev je nad svojim novim položajem izjemno navdušena in se že veseli nadaljnjega sodelovanja z Wintourjevo, ki je na vodilnem stolčku sedela kar 37 let.

Znana je naslednjica Anne Wintour. Modna legenda se je pred kratkim, po 37 letih, poslovila od položaja glavne in odgovorne urednice ameriške modne revije Vogue. Njeno mesto je nasledila Chloe Malle, hči slavne igralke Candice Bergen in pokojnega filmskega režiserja Louisa Malleja.

Anne Wintour in Chloe Malle
Anne Wintour in Chloe Malle FOTO: Profimedia

"Moda in mediji se razvijajo z vrtoglavo hitrostjo in zelo sem navdušena – in osupnjena – da sem del tega," je v uradni izjavi dejala 39-letnica in dodala: "Prav tako se počutim neverjetno srečno, da imam Anno še vedno tik ob hodniku kot svojo mentorico." 75-letna Wintour namreč še naprej ostaja glavna urednica vsebin pri medijskem konglomeratu Condé Nast. Prav tako bo še naprej vodila vsebine pri reviji Vogue globalno.

Preberi še Konec modne ere: Anna Wintour stopa s položaja glavne urednice modne biblije

Kot je v javnem sporočilu omenjena revija še zapisala, je Malle svojo kariero pri tej publikaciji začela leta 2011. Najprej kot urednica za družbena omrežja, po petih letih dela pa je novinarka prešla na mesto sodelujoče urednice pri Vogueu. Pred dvema letoma pa je napredovala na mesto urednice za Vogue.com.

Chloe Malle s slavno mamo Candice Bergen
Chloe Malle s slavno mamo Candice Bergen FOTO: Profimedia

Wintourjeva je ob izbiri svoje naslednice dejala, da ima le eno priložnost, da izbere pravilno. "V trenutku sprememb tako znotraj mode kot zunaj nje mora Vogue še naprej biti tako nosilec standardov kot tudi vodilni pri premikanju meja," je modna ikona povedala za omenjen medij.

