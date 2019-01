Znana Slovenka prvič objavila fotografijo svojih dvojčic

Lepotica, modna ikona in blogerka Tjaša Kokalj Jerala je po prezgodnjem porodu svojih hčerkic, ki sta dvojčici, sprejela odločitev, da družinskega življenja ne bo javno izpostavljala in da ne bo postala ena izmed 'modernih bloger mamic.' Na svojem Instagram profilu se je tega, kar je izrekla, tudi držala – fotografij svojih malčic namreč ni objavljala, prav tako pa ni razkrila, kako sta ju s partnerjem Klemnom Jeralo poimenovala. Ker je pred meseci objavila fotografijo modne zapestnice, na kateri so kratice K, L in N ter poleg postavila emotikon srčka, so mnogi sklepali, da kratica K predstavlja Klemna, kratici L in N pa naj bi bili začetnici imen njunih hčera.