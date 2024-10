Znana v celoti moška zasedba gostiteljev naslednje Met gale

Glasbenik Pharrell Williams, britanski dirkač Formule 1 Lewis Hamilton, igralec Colman Domingo, raper A$AP Rocky in košarkar LeBron James. To je celotna moška zasedba gostiteljev naslednje Met gale, ki bo prihodnjega maja skupaj z odgovorno urednico revije Vogue in vsakoletno organizatorko dogodka Anno Wintour gostila najbolj bleščeč dogodek leta. In kakšna bo tema dogodka?