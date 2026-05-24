Znana vplivnica na stezi s Fabiem Quartararojem

Nimaš vsak dan priložnosti, da te po čisto pravem dirkališču zapelje čisto pravi dirkač. Takšno izkušnjo je doživela znana lepotna vplivnica Lily Rowland. Fabio Quartararo je svojo gostjo po dirkališču v Kataloniji zapeljal v avtomobilu.

Nekdanji svetovni prvak v razredu MotoGP je navdušeno mladenko toplo sprejel v svoji dirkaški garaži in jo previdno zapeljal po cesti. Nekaj adrenalina je bilo seveda treba sprostiti, zato ni vozil pretirano počasi. "Rekla sem mu, da naj bo varno, ampak, če bi šla počasi, bi bilo dolgočasno," je v videu, ki ga je delila na družbenih omrežjih, zaupala Lily in dodala, da jo je Francoz vprašal, če želi, da se vozita hitro ali da driftata.

In čeprav se je 27-letnik izkazal za izvrstnega voznika, kar za izjemnega dirkača niti ni presenečenje, je bila vplivnica med vožnjo tudi nekoliko prestrašena. A celotno izkušnjo je opisala kot izjemno. Nato je dobila tudi edinstveno priložnost obleči dirkaški kombinezon dirkača Yamahe, si nadeti njegovo čelado in sesti na njegov motor. Fabio ji je prijazno razložil tudi nastavitve na armaturni plošči in specifike svojega najljubšega vozila.

22-letnica je pretekli konec tedna, ko sta na dirkališču v Barceloni potekali dirki za Veliko nagrado Katalonije, navijala čisto ob stezi in se sprehajala skozi dirkaške garaže različnih moštev. Tako je začutila tudi pravi utrip spremljanja dirke v živo, obenem pa se je po stezi zapeljala celo z motorjem, le da je ni peljal nihče od slavnih dirkačev, temveč, po posnetku sodeč, kakšen inštruktor oziroma izkušen motorist.