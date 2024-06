Znane nove podrobnosti aretacije Timberlaka: 'Spil sem samo en martini'

Čeprav je Justin Timberlake po ponedeljkovi aretaciji že izpuščen iz pripora, na dan prihajajo vedno nove podrobnosti o nesrečnem večeru, ki je privedel do zvezdnikovega pridržanja. Kot je znano, je pevec ponoči z avtomobilom zapustil The American Hotel, kjer je večer preživel s prijatelji.

Le nekaj ovinkov kasneje so ga v njegovem sivem avtomobilu ujeli policisti in mu odredili preizkus treznosti, ki naj bi ga zvezdnik zavrnil. Po poročanju tujih medijev, je bil Justin namenjen k enemu od svojih prijateljev, ko so ostali, s katerimi je večer preživel v hotelu, videli, da so ga ustavili policisti, pa so začeli vpiti naj ga izpustijo. Še vedno sicer ni povsem jasno, ali je bil zvezdnik zgolj pod vplivom alkohola ali še kakšnih drugih substanc. Po besedah policista ni bil sposoben hoditi naravnost ali držati ravnotežja na eni nogi.