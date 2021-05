Znane podrobnosti napada na sprehajalca psov Lady Gaga

Vpleteni v napad so se tistega dne potikali po Hollywoodu in prežali na pasemske pse, ki na trgu dosegajo visoke cene, ko so opazili sprehajalca psov in mu sledili v odročno ulico z avtomobilom, ki je imel ugasnjene luči, je zapisano v sodnih dokumentih.

Storilci, stari med 18 in 27 let, so člani tolpe. James Jackson, Jaylin WhiteinLafayette Whaley so bili na preži za francoskimi buldogi, saj so vedeli, kakšna je njihova vrednost na črnem trgu. Ko so zagledali Fischerja, ki je pevkin dober prijatelj, niso vedeli, da psi pripadajo pop zvezdnici. Trio mladih, katerih vzdevki so Infant Dice, Lil Gudda in LFace, je po losangeleškem Sunset Boulevardu Fischerja zasledoval med sprehajanjem treh kosmatincev z imeni Asia, Koji in Gustav, ter v temačni ulici ugasnil luči. Jackson in White sta skočila iz avta in sprehajalca napadla, med nasilnim prerivanjem pa sta mu odvzela dva kosmatinca, kar je posnela tudi varnostna kamera sosednje hiše.