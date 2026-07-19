Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Znane podrobnosti pogreba Bonnie Tyler, vabljeni tudi oboževalci

London, 19. 07. 2026 08.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Bonnie Tyler

Od pevke Bonnie Tyler se bodo poslovili s procesijo, ki bo slavljenje življenja, so sporočili iz njenega domačega kraja Swansea. Valižanko bodo pokopali na zasebnem pogrebu, kjer bo prisotna samo družina in bližnji prijatelji, njena krsta pa bo v domovino prispela 15. avgusta.

Pevka uspešnice Total Eclipse of the Heart je nenadoma umrla 8. julija v bolnišnici na Portugalskem po zdravstvenem zapletu, je takrat v izjavi sporočila njena družina. Na družbenih omrežjih so se od nje poslovili številni zvezdniki, med katerimi so bili tudi Catherine Zeta-Jones, Bryan Adams in Rod Stewart.

Od Bonnie Tyler se bodo poslovili avgusta.
Od Bonnie Tyler se bodo poslovili avgusta.
FOTO: Profimedia

Kot so sporočili, bo krsta z njenimi posmrtnimi ostanki 15. avgusta prispela v Mumbles, pozvali pa so tudi oboževalce, da se od nje poslovijo v procesiji, ki jo organizirajo na isti dan. Slovesnost, s katero bodo praznovali njeno življenje, bo 17. avgusta, ko bodo krsto prepeljali v Swansea, pozneje istega dne pa bo pogrebna slovesnost v njeni domači vasi.

Preberi še Umrla je Bonnie Tyler, pevka uspešnice Total Eclipse of the Heart

V osmrtnici, ki jo je v imenu družine objavil pogrebni dom, so zapisali, da se bodo pevke, katere pravo ime je bilo Gaynor Hopkins, spominjali kot tople in radodarne umetnice, katere glasba se je dotaknila več generacij in še naprej polni plesišča ter odre karaok. "Njena zapuščina živi naprej skozi brezčasne pesmi, zaradi katerih je postala legendarna," so še dodali.

bonnie tyler pogreb pevka smrt

Antonela Roccuzzo – kdo je lepa žena Lionela Messija?

24ur.com Slovo od kraljice matere
24ur.com Črna gora se je poslovila od žrtev strelskega pohoda na Cetinju
24ur.com Liama Payna bodo pokopali v Združenem kraljestvu
24ur.com Prijatelji in družina so se poslovili od Liama Payna
24ur.com S pogrebom v zasebnem krogu se bodo poslovili od Giorgia Armanija
24ur.com Oboževalci se bodo s pogrebno povorko poslovili od Ozzyja Osbourna
24ur.com V tišini in ob molitvah pokopali žrtve požara v nočnem klubu
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Libido po porodu: zakaj se spremeni in kako si pomagati?
5 razlogov, zakaj je toliko današnjih otrok čustveno nestabilnih
5 razlogov, zakaj je toliko današnjih otrok čustveno nestabilnih
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
zadovoljna
Portal
Razkrili, o čem se je prepiral viralni par s svetovnega prvenstva
Stroga pravila, ki se jih mora držati valižanska princesa
Stroga pravila, ki se jih mora držati valižanska princesa
Zakaj se ženske poleti počutijo izčrpane? Strokovnjaki razkrivajo resnične razloge
Zakaj se ženske poleti počutijo izčrpane? Strokovnjaki razkrivajo resnične razloge
Tedenski horoskop: Ribe čaka zanimiv pogovor, vodnarjem bodo naklonjene zvezde
Tedenski horoskop: Ribe čaka zanimiv pogovor, vodnarjem bodo naklonjene zvezde
vizita
Portal
Zdravje vaše matere lahko vpliva na vaše zdravje bolj, kot si mislite
Ta sprememba na prstih lahko razkrije skrite zdravstvene težave
Ta sprememba na prstih lahko razkrije skrite zdravstvene težave
Preprosta navada, ki lahko izboljša prebavo in podpira zdravje možganov
Preprosta navada, ki lahko izboljša prebavo in podpira zdravje možganov
Zakaj se vaše počutje nenadoma spremeni in kako ukrepati?
Zakaj se vaše počutje nenadoma spremeni in kako ukrepati?
cekin
Portal
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
5 evrov na dan za boljše življenje? Presenetljivo veliko ljudi počne prav to
5 evrov na dan za boljše življenje? Presenetljivo veliko ljudi počne prav to
Teh stvari nekoč ni bilo treba posebej načrtovati, danes pa so luksuz
Teh stvari nekoč ni bilo treba posebej načrtovati, danes pa so luksuz
Nekateri delavci odhajajo v pokoj prej, drugi zaradi umetne inteligence delajo dlje
Nekateri delavci odhajajo v pokoj prej, drugi zaradi umetne inteligence delajo dlje
moskisvet
Portal
Fotografije mlade hollywoodske seks bombe zbrale na milijone všečkov
Več ni vedno bolje: Kako do maksimalnih rezultatov brez izgorelosti
Več ni vedno bolje: Kako do maksimalnih rezultatov brez izgorelosti
Nekoč razlog za skrivanje, danes trend: pleša postaja simbol moškosti
Nekoč razlog za skrivanje, danes trend: pleša postaja simbol moškosti
Kako očistiti avtomobilske sedeže? Triki, ki jih morate poznati
Kako očistiti avtomobilske sedeže? Triki, ki jih morate poznati
dominvrt
Portal
Ta subtilen znak lahko razkrije demenco pri psih
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
okusno
Portal
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Postali bomo prvaki sveta
Postali bomo prvaki sveta
Rango
Rango
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804