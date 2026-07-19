Znane podrobnosti pogreba Bonnie Tyler, vabljeni tudi oboževalci

Pevka uspešnice Total Eclipse of the Heart je nenadoma umrla 8. julija v bolnišnici na Portugalskem po zdravstvenem zapletu, je takrat v izjavi sporočila njena družina. Na družbenih omrežjih so se od nje poslovili številni zvezdniki, med katerimi so bili tudi Catherine Zeta-Jones, Bryan Adams in Rod Stewart.
Kot so sporočili, bo krsta z njenimi posmrtnimi ostanki 15. avgusta prispela v Mumbles, pozvali pa so tudi oboževalce, da se od nje poslovijo v procesiji, ki jo organizirajo na isti dan. Slovesnost, s katero bodo praznovali njeno življenje, bo 17. avgusta, ko bodo krsto prepeljali v Swansea, pozneje istega dne pa bo pogrebna slovesnost v njeni domači vasi.
V osmrtnici, ki jo je v imenu družine objavil pogrebni dom, so zapisali, da se bodo pevke, katere pravo ime je bilo Gaynor Hopkins, spominjali kot tople in radodarne umetnice, katere glasba se je dotaknila več generacij in še naprej polni plesišča ter odre karaok. "Njena zapuščina živi naprej skozi brezčasne pesmi, zaradi katerih je postala legendarna," so še dodali.
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