Znane podrobnosti pogreba Bonnie Tyler, vabljeni tudi oboževalci

Pevka uspešnice Total Eclipse of the Heart je nenadoma umrla 8. julija v bolnišnici na Portugalskem po zdravstvenem zapletu, je takrat v izjavi sporočila njena družina. Na družbenih omrežjih so se od nje poslovili številni zvezdniki, med katerimi so bili tudi Catherine Zeta-Jones, Bryan Adams in Rod Stewart.

Od Bonnie Tyler se bodo poslovili avgusta. FOTO: Profimedia

Kot so sporočili, bo krsta z njenimi posmrtnimi ostanki 15. avgusta prispela v Mumbles, pozvali pa so tudi oboževalce, da se od nje poslovijo v procesiji, ki jo organizirajo na isti dan. Slovesnost, s katero bodo praznovali njeno življenje, bo 17. avgusta, ko bodo krsto prepeljali v Swansea, pozneje istega dne pa bo pogrebna slovesnost v njeni domači vasi.