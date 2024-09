Znane podrobnosti pogreba francoskega filmskega zvezdnika

Pogreb francoskega filmskega zvezdnika Alaina Delona bo v soboto, 24. avgusta v družinskem krogu. Po napovedih naj bi se pogreba udeležilo okoli 40 ljudi, vključno z njegovimi tremi otroki, Anthonyjem , Anouchko in Alainom-Fabienom .

Delon je pred smrtjo izrazil željo, da je njegov pogreb zaseben in ne z javnim izkazovanjem časti, kar je spremljalo pogrebe drugih francoskih zvezdnikov, kot sta Jean-Paul Belmondo in Johnny Hallyday .

Delon je umrl v starosti 88 let, po poročanju tujih medijev pa se mu je zdravstveno stanje že pred časom precej poslabšalo "Umrl je mirno v svojem domu v Douchyju, obkrožen s svojimi tremi otroki in družino," so v izjavi za medije zapisali njegovi otroci.