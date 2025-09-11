Znane podrobnosti razkosanega trupla, ki so ga odkrili v pevčevem avtomobilu

Posmrtne ostanke ženske so pred dnevi odkrili v zapuščenem avtomobilu pevca z umetniškim imenom D4vd . Kot je v izjavi za javnost povedal policist Charles Miller , so truplo odkrili zaradi smradu, ki se je širil iz avtomobila, ki je bil že pet dni zapuščen v soseski Hollywood Hills.

"Posmrtni ostanki pokojnice so bili v notranjosti avtomobila in v slabem stanju. Kot kaže, je bila tam že nekaj časa, preden so jo našli. Rase in starosti še nismo določili, nosila pa je oprijet top in pajkice manjše velikosti. Imela je valovite črne lase, nosila pa je zlate uhane in ujemajočo se zapestnico," so sporočili iz pisarne mrliškega oglednika. Razkrili so tudi podrobnosti o njeni višini in teži, na desnem kazalcu pa je imela tetovažo. Sprva so o posmrtnih ostankih delili le, da so našli glavo in trup.

David Anthony Burke, kakor je pravo ime pevca, je trenutno na svetovni turneji, ko so našli truplo, pa je bil v zvezni državi Minneapolis. Glasbenik s policijo sodeluje, suma, da je vpleten v kaznivo dejanje, pa za zdaj ni.

Dvajsetletnik je javnosti postal znan z uspešnicami, kot sta Here With Me in Romantic Homicide, ki sta skupaj dosegli več kot milijardo predvajanj. Zvezdnik pa se ponaša tudi z milijoni sledilcev na družbenih omrežjih.