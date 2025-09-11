Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Znane podrobnosti razkosanega trupla, ki so ga odkrili v pevčevem avtomobilu

Los Angeles, 11. 09. 2025 14.09 | Posodobljeno pred 17 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Losangeleški mrliški oglednik je razkril nove podrobnosti v povezavi s posmrtnimi ostanki, ki so jih našli v zaseženem avtomobilu ameriškega pevca D4vd. Kot je razkril vir blizu policije, so v nekaj dneh odkrili dva podobna primera razkosanih trupel v zapuščenih avtomobilih, ki ju še preiskujejo, oba pa obravnavajo kot umora.

Posmrtne ostanke ženske so pred dnevi odkrili v zapuščenem avtomobilu pevca z umetniškim imenom D4vd. Kot je v izjavi za javnost povedal policist Charles Miller, so truplo odkrili zaradi smradu, ki se je širil iz avtomobila, ki je bil že pet dni zapuščen v soseski Hollywood Hills.

V avtomobilu pevca z umetniškim imenom D4vd so pred dnevi našli truplo ženske.
V avtomobilu pevca z umetniškim imenom D4vd so pred dnevi našli truplo ženske. FOTO: Profimedia

"Posmrtni ostanki pokojnice so bili v notranjosti avtomobila in v slabem stanju. Kot kaže, je bila tam že nekaj časa, preden so jo našli. Rase in starosti še nismo določili, nosila pa je oprijet top in pajkice manjše velikosti. Imela je valovite črne lase, nosila pa je zlate uhane in ujemajočo se zapestnico," so sporočili iz pisarne mrliškega oglednika. Razkrili so tudi podrobnosti o njeni višini in teži, na desnem kazalcu pa je imela tetovažo. Sprva so o posmrtnih ostankih delili le, da so našli glavo in trup.

Preberi še V zaseženem avtomobilu pevca našli razkosano truplo

David Anthony Burke, kakor je pravo ime pevca, je trenutno na svetovni turneji, ko so našli truplo, pa je bil v zvezni državi Minneapolis. Glasbenik s policijo sodeluje, suma, da je vpleten v kaznivo dejanje, pa za zdaj ni.

Dvajsetletnik je javnosti postal znan z uspešnicami, kot sta Here With Me in Romantic Homicide, ki sta skupaj dosegli več kot milijardo predvajanj. Zvezdnik pa se ponaša tudi z milijoni sledilcev na družbenih omrežjih.

truplo pevec avtomobil D4vd
Naslednji članek

Princ Harry po srečanju z očetom dejal, da se kralj počuti odlično

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
11. 09. 2025 14.17
+2
Haha. VUDU dobro prekriva sledi.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256