Znane podrobnosti telefonskega klica pred smrtjo Liama Payna

Imeli so bazo zvestih oboževalcev, med katerimi je bilo veliko najstnic. Pred hotelom so se tako zbrali številni žalujoči oboževalci, ki so bdeli ob svečah in po tiho peli uspešnice skupine. "One Direction sem začela poslušati, ko sem bila stara 11 let. Nikoli jih nisem videla v živo, saj so se prej razšli. Vedno se je govorilo o vrnitvi, ponovni združitvi, vsaj simbolični, a to se sedaj ne bo moglo več zgoditi," je dejala 24-letna poslušalka."Ne vem, kako naj to razložim, a to je tako slab občutek, tako slab, ker je bil na nek način del mojega otroštva. Skupina ima zame velik pomen. In ta novica je bila zame resnično velik udarec," je dejala druga oboževalka.