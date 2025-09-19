Znane so podrobnosti pogreba Roberta Redforda: Pustil je natančna navodila

Robert Redford, eden od ikoničnih hollywoodskih igralcev, ki je pred dnevi umrl na svojem domu v zvezni državi Utah, je pustil natančna navodila za svoj pogreb, ki naj bi bil v družinskem krogu, poroča RadarOnline. Njegov tiskovni predstavnik je potrdil, da bo slovesnost intimna in zasebna.
"Brez rdečih preprog. Brez kamer. Brez hollywoodskega cirkusa. Družina prosi za zasebnost," je dejal. Redfordova žena Sibylle, hčerki Shauna in Amy ter sedem vnukov "se bodo zbrali v gorah Utaha na skromni slovesnosti, da bi se poslovili od svojega ljubljenega očeta in dedka," je dodal.
Od njega sta se poslovila tudi vnuka
Po številnih poklonih v spomin igralcu, ki so jih delili njegovi zvezdniški prijatelji, sta se od zvezdnika na družbenem omrežju poslovila tudi vnuk Conor Schlosser in vnukinja Lena Hart Redford. V svojih objavah sta delila fotografije s pokojnim dedkom, ob njih pa zapisala, da zanju ni bil igralec, ki ga je poznal ves svet, temveč stari oče, ki sta ga imela rada.
