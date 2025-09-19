Znane so podrobnosti pogreba Roberta Redforda: Pustil je natančna navodila

Po smrti hollywoodskega igralca Roberta Redforda in številnih odzivih njegovih prijateljev so znane nekatere podrobnosti njegovega pogreba. Po poročanju RadarOnline bo zadnje slovo od oskarjevca v popolnem nasprotju z glamurjem, kakršnega smo vajeni pri zvezdnikih.

Robert Redford, eden od ikoničnih hollywoodskih igralcev, ki je pred dnevi umrl na svojem domu v zvezni državi Utah, je pustil natančna navodila za svoj pogreb, ki naj bi bil v družinskem krogu, poroča RadarOnline. Njegov tiskovni predstavnik je potrdil, da bo slovesnost intimna in zasebna.

Robert Redford je želel, da se od njega družina v najožjem krogu. FOTO: Profimedia icon-expand

"Brez rdečih preprog. Brez kamer. Brez hollywoodskega cirkusa. Družina prosi za zasebnost," je dejal. Redfordova žena Sibylle, hčerki Shauna in Amy ter sedem vnukov "se bodo zbrali v gorah Utaha na skromni slovesnosti, da bi se poslovili od svojega ljubljenega očeta in dedka," je dodal.

Od njega sta se poslovila tudi vnuka