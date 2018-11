Znani igralec z očali neprepoznaven

Çağlar Ertuğrul , ki navdušuje v vlogi Yağıza Egemena v turški seriji Pohlepna gospa Fazilet, je 5. novembra dopolnil 31 let. Turški zvezdnik in ljubljenec občinstva je ob tej priložnosti objavil novo fotografijo oziroma selfi, ki ga je posnel nekje na morju.

''31,'' je kratko in jedrnato zapisal slavljenec, kije hkrati presenetil s svojim videzom. Na fotografiji je namreč nosil okrogla očala s tem pa zmedel marsikatero oboževalko, ki ga na prvi pogled sploh ni prepoznala.

Igralec v seriji namreč ne nosi korekcijskih očal, zato je tudi videti popolnoma drugačen. Mnenja glede njegovega videza so bila deljena. Nekateri oboževalci so se strinjali, da mu očala zelo pristajajo, drugim pa je bolj všeč brez njih. No, vsake oči imajo svojega malarja, zato naj to ostane v presoji vsakega posameznika.