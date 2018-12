Znani, ki so nas zapustil v letu 2018: nekateri so odšli prezgodaj

Leto 2018 si bomo zapomnili tudi po izgubah. Hollywood in svet glasbe sta izgubila veliko velikih imen, prav tako pa je domači umetniški svet ostal brez izjemnih igralskih legend Štefke Drolc in Demetra Bitenca. Med najbolj nepričakovanimi pa sta gotovo smrti Oliverja Dragojevića in Aleša Češnovarja. Poglejte in preberite, kdo nas je še zapustil v tem letu.

Svetovno znani švedski DJ Tim Berling, bolj poznan kot Avicii, je odšel v cvetu mladosti. Star je bil 28 let. Njegove zdravstvene težave so bile sicer poznane že leta, saj je bolehal za akutnim pankreatitisom, pred leti pa so mu odstranili tudi žolčnik in slepič.

Zapustil nas je eden največjih hrvaških glasbenikov Oliver Dragojević. Eden najbolj priljubljenih in najpopularnejših hrvaških glasbenikov je izgubil bitko s pljučnim rakom. V srca številnih oboževalcev se je vtisnil s svojimi baladami in šansoni. Za seboj je pustil bogato zakladnico čudovitih melodij, ki so šle hitro v uho, a težko v pozabo.

Leto 2018 si bomo zapomnili tudi po tem, da so nas zapustili nekateri znani Slovenci, med njimi igralski legendi Štefka Drolc in Demeter Bitenc. 95-letni slovenski igralec Demeter Bitenc je bil najuspešnejši slovenski igralec vseh časov, saj je zaigral v okoli 230 filmskih in televizijskih vlogah, večinoma v tujini. "Imel sem lepo življenje," nam je zaupal pred leti. Med najbolj pretresljive smrti tega leta gotovo sodi smrt slovenskega glasbenika in enega od ustanovnih članov slovenske punkovske skupineNiet, 52-letnega Aleša Češnovarja. Le nekaj dni pred smrtjo je izdal svojo prvo pesniško zbirko.

