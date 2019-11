Znani moški, ki so se soočili z rakom

Gre za najpogostejšo obliko raka pri moških, ki po statistiki sodeč najpogosteje prizadane starejšo populacijo – več kot dve tretjini bolnikov je namreč starejših od 65 let. V Sloveniji ga letno diagnosticirajo pri okoli 1.500 moških. Število primerov se iz leta v leto veča tudi zaradi strogega upoštevanja izvida testa PSA (preseganja mejne ravni za prostato specifičnega antigena). V dobri tretjini primerov tako postavljene diagnoze rak namreč nikoli ne napreduje in ne povzroči pomembnejših kliničnih težav, bolezni pa sploh ne bi odkrili, če je ne bi iskali. Žal pa medicina še vedno ne more točno napovedati, kateri primer bo napredoval in kateri ostal v remisiji.

Z rakom so se soočili tudi številni znani glasbeniki, igralci in politiki, med katerimi so mnogi postali ambasadorji za ozaveščanje o tovrstni bolezni. 51-letni igralec Will Smith se je nedavno na priporočilo osebne zdravnice odpravil na kolonoskopijo (pregled debelega črevesja), zdravniki pa so mu med, sicer rutinskim pregledom, odkrili polip, ki bi se lahko potencialno razvil v tumor. Potem, ko so ga uspešno odstranili, je Smith svojo izkušnjo delil na družbenih omrežjih in ljudi pozval k rednim zdravniškim pregledom. Več si lahko preberete TUKAJ.

Slavni in prepoznavni ljudje torej niso nič bolj imuni na rak od ostalih posameznikov – se pa zato njihove zgodbe slišijo precej glasneje od ostalih. Njihove izpovedi služijo kot močno orodje za širjenje sporočil upanja in obenem nagovarjanja ljudi, naj se pregledajo in zgodaj odkrijejo potencialne bolezni. Njihove zgodbe o zmagoslavju pogosto služijo kot navdih vsem tistim, ki se danes borijo s podobnimi boleznimi. S pravočasnim odkrivanjem in primernim zdravljenjem lahko ljudje z rakom močno izboljšajo svoje možnosti preživetja. Morda so še najpomembnejše izpovedi tistih zvezdnikov, ki se danes borijo za prihodnje generacije. Posamezniki, kot so Michael Douglas, Rod Stewart in Lance Armstrong, se zavzemajo za boljše pogoje zdravljenja in morebitno odkritje učinkovitega zdravila. Tukaj so njihove zgodbe:

Michael Douglas