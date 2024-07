Znani nagrajenci Kennedyjevega centra

Kot so spomnili pri nemški tiskovni agenciji dpa , na vsakoletni prireditvi Kennedyjevega centra že od leta 1978 podeljujejo priznanja za prispevek k ameriški kulturi. V obrazložitvi nagrade Francisa Forda Coppole so zapisali, da so se "filmi briljantnega in mojstrskega pripovedovalca zgodb z neizprosnim inovativnim duhom" zasidrali v idejo ameriške kulture in predstavljajo družbeni ter kulturni fenomen od leta 1965.

Coppola je ob tem dejal, da se nikoli ni prenehal učiti. "Ni večje časti, kot biti vključen skupaj s tistimi, ki so me navdihovali, po katerih sem se zgledoval in so mi dajali spodbudo v težkih časih," je še dodal.

Kot so zapisali pri Kennedy centru, glasba skupine Grateful Dead predstavlja "ameriški glasbeni original". Člani glasbene skupine, Mickey Hart, Bill Kreutzmann, Phil Lesh in Bobby Weir, so dejali, da so skupini Grateful Dead vedno veliko pomenili skupnost, ustvarjalnost ter raziskovanje v glasbi.

Letos so se odločili priznanje podeliti tudi glasbenemu prizorišču The Apollo v Harlemu, ki bo ob 90-letnici delovanja postal prva ustanova, ki je kdaj koli prejela nagrado Kennedyjevega centra.

Priporočila za prejemnike priznanj sporoči širša javnost, izvršni odbor upravnega odbora Kennedyjevega centra pa izbere prejemnike priznanj na podlagi odličnosti na področju glasbe, plesa, gledališča, opere, filmov ali televizije. Med dosedanjimi nagrajenci so med drugim zvezdniški igralec George Clooney, televizijska zvezda Oprah Winfrey, legendarna soul pevka Gladys Knight, irski rockerji U2, pevec Bob Dylan in glasbenica Ella Fitzgerald.