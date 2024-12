Znani obrazi vesel božič voščili z objavo božičnih družinskih fotografij

Med tistimi, ki so letos poskrbeli za izjemno izvirno božično voščilnico sta bila Katarina Benček in Marko Pavlović , ki sta za svoje sledilce posnela video. "Vesele praznike od Pavlovic - Bencek družine," sta napisala zaljubljenca, ki letošnji božič prvič preživljata v troje. Avgusta sta namreč postala starša deklice Isabelle .

Praznično razpoloženi so bili tudi v družini Ane Praznik, saj so navihano pozirali v svetlečih oblekah in božičnih puloverjev, okoli vratu pa so si nadeli celo lučke. "Naj bodo prazniki čarobni in zabavni," je poleg družinske fotografije pripisala voditeljica naše oddaje Delovna akcija.