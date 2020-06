Nagrade BET: Beyonce pozvala k udeležbi na volitvah

Nagrade BET bi morali podeliti že v mesecu marcu, vendar je organizatorjem načrte prekrižala pandemija covid-19. Zaradi trenutne situacije so jo bili primorani izvesti v nekoliko drugačni obliki, saj so nagrade podelili kar virtualno. Nastopi glasbenih izvajalcev so bili posneti vnaprej, zvezde pa so se oglašale v živo prek videopovezave.

BET nagrade so posvečene temnopoltim športnikom ter umetnikom, ki delujejo v zabavni industriji. Letos je podelitev potekala pod geslom Our culture can't be canceled(Naša kultura ne more biti preklicana, op. a.) in je bila popolnoma v skladu z duhom boja proti rasnim neenakostim, med prireditvijo pa je bilo mogoče videti tudi utrinke s protestov, ki se dogajajo v Združenih državah Amerike.

Med dobitniki nagrad je bila tudi Beyonce, ki je prejela nagrado za humanitarko leta. V govoru je temnopolto skupnost pozvala, naj se udeležijo prihajajočih volitev v Združenih državah Amerike in oddajo svoj glas: ''Glasovati moramo, kot da so od tega odvisna naša življenja, zato, ker so!''Zvezdnica je svojo nagrado namenila protestnikom po vsej državi: "Našim prednikom dokazujete, da njihovi boji niso bili zaman."Ljudi, ki protestirajo proti rasni neenakosti je v svojem močnem govoru spodbudila z besedami: ''Spodbujam vas, da še naprej ukrepate, nadaljujete s spreminjanjem in odpravljanjem rasističnega sistema in s tem povezanih neenakosti.''