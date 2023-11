Znani prvi rezultati toksikoloških preiskav ob smrti Matthewa Perryja

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Moški pride do zdravnika, da ga vpraša, kako bi živel 120 let. Zdravnik reče, da obstaja način, ampak najprej mu mora postaviti nekaj vprašanj. Možakar se strinja in zdravnik ga vpraša: ''Ali kadite?''

''Ne.'' ''Ali pijete?'' ''Ne.'' ''Ali kaj seksate?'' ''Absolutno ne!'' Zdravnik začudeno pogleda in vpraša: ''Ja, hudiča, zakaj bi pa potem radi živeli 120 let?''