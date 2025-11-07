Znani so nominiranci za glasbene nagrade grammy

Po šest nominacij so si prislužili Bad Bunny, Leon Thomas in Sabrina Carpenter, kar nekaj umetnikov pa jim sledi s petimi nominacijami, med njimi so Doechii, SZA, pisec in producent Andrew Watt, Tyler, the Creator in Clipse, Pusha T & Malice. Letošnje nominirance so v spletnem prenosu pomagali razglasiti minuli dobitniki nagrad Sabrina Carpenter, Doechii, Lizzo, Chappell Roan in Sam Smith.

Tokrat so predstavili tudi dve novi kategoriji, in sicer Najboljša naslovnica albuma in Najboljši tradicionalni Country album. Kategorijo, ki se je do letos imenovala Najboljši Country Album, so preimenovali v Najboljši sodobni Country Album. Vsako leto se med pregledom nagrad in nominacij osredotočamo na izpopolnjevanje pravil, odkrivanje vsega, kar ne deluje več, in zagotavljanje, da na najbolj smiseln način slavimo našo ustvarjalno skupnost, je med prenosom povedal predsednik Nacionalne Akademije fonografskih umetnosti in znanosti Harvey Mason Jr. in dodal, da je navdušen, da jim spremembe, ki so jih uvedli letos, omogočajo, da nagradijo še več ustvarjalcev.

Taylor Swift in Lily Allen, ki sta letos izdali nova albuma, nista na seznamu nominirancev, kar pa ni presenetljivo, saj sta bili njuni plošči izdani po datumu, do katerega štejejo tekoče leto in fonograme, ki se lahko uvrstijo med tiste, ki se potegujejo za te glasbene nagrade.

Seznam nominirancev v glavnih kategorijah:

Posnetek leta:

DtMF, Bad Bunny Manchild, Sabrina Carpenter Anxiety, Doechii WILDFLOWER, Billie Eilish Abracadabra, Lady Gaga Luther, Kendrick Lamar With SZA The Subway, Chappell Roan APT., ROSÉ, Bruno Mars

Album leta:

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny SWAG, Justin Bieber Man's Best Friend, Sabrina Carpenter Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice MAYHEM, Lady Gaga GNX, Kendrick Lamar MUTT, Leon Thomas CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator

Pesem leta:

Abracadabra, Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga) Anxiety, Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii) APT., Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas, songwriters (ROSÉ, Bruno Mars) DtMF, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich,, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Thomas Spry, songwriters (Bad Bunny) Golden [From "KPop Demon Hunters"], EJAE & Mark Sonnenblick, songwriters (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI) Luther, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew, Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar With SZA) Manchild, Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter) WILDFLOWER, Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish)

Najboljši novi izvajalec:

Olivia Dean KATSEYE The Marias Addison Rae Sombr Leon Thomas Alex Warren Lola Young

Najboljši pop solo nastop:

DAISIES, Justin Bieber Manchild, Sabrina Carpenter Disease, Lady Gaga The Subway, Chappell Roan Messy, Lola Young

Najboljši pop album:

SWAG, Justin Bieber Man's Best Friend, Sabrina Carpenter Something Beautiful, Miley Cyrus MAYHEM, Lady Gaga I've Tried Everything But Therapy (Part 2), Teddy Swims

Najboljši rock album:

private music, Deftones I quit, HAIM From Zero, Linkin Park NEVER ENOUGH, Turnstile Idols, YUNGBLUD

Najboljši rap album:

Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice GLORIOUS, GloRilla God Does Like Ugly, JID GNX, Kendrick Lamar CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator

Najboljši R&B album: