Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Znani so nominiranci za glasbene nagrade grammy

Los Angeles, 07. 11. 2025 18.17 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

V Los Angelesu so razglasili nominirance za 68. podelitev nagrad grammy. Na slavnostni prireditvi, ki bo 1. februarja, bi lahko največ kipcev domov odnesel Kendrick Lamar, in to kar devet, s sedmimi pa mu sledijo Lady Gaga in glasbena producenta Cirkut ter Jack Antonoff.

Po šest nominacij so si prislužili Bad Bunny, Leon Thomas in Sabrina Carpenter, kar nekaj umetnikov pa jim sledi s petimi nominacijami, med njimi so Doechii, SZA, pisec in producent Andrew Watt, Tyler, the Creator in Clipse, Pusha T & Malice. Letošnje nominirance so v spletnem prenosu pomagali razglasiti minuli dobitniki nagrad Sabrina Carpenter, Doechii, Lizzo, Chappell Roan in Sam Smith.

Kendrick Lamar
Kendrick Lamar FOTO: AP

Tokrat so predstavili tudi dve novi kategoriji, in sicer Najboljša naslovnica albuma in Najboljši tradicionalni Country album. Kategorijo, ki se je do letos imenovala Najboljši Country Album, so preimenovali v Najboljši sodobni Country Album.

Vsako leto se med pregledom nagrad in nominacij osredotočamo na izpopolnjevanje pravil, odkrivanje vsega, kar ne deluje več, in zagotavljanje, da na najbolj smiseln način slavimo našo ustvarjalno skupnost, je med prenosom povedal predsednik Nacionalne Akademije fonografskih umetnosti in znanosti Harvey Mason Jr. in dodal, da je navdušen, da jim spremembe, ki so jih uvedli letos, omogočajo, da nagradijo še več ustvarjalcev.

Taylor Swift
Taylor Swift FOTO: AP

Taylor Swift in Lily Allen, ki sta letos izdali nova albuma, nista na seznamu nominirancev, kar pa ni presenetljivo, saj sta bili njuni plošči izdani po datumu, do katerega štejejo tekoče leto in fonograme, ki se lahko uvrstijo med tiste, ki se potegujejo za te glasbene nagrade.

Seznam nominirancev v glavnih kategorijah:

Posnetek leta:

DtMF, Bad Bunny

Manchild, Sabrina Carpenter

Anxiety, Doechii

WILDFLOWER, Billie Eilish

Abracadabra, Lady Gaga

Luther, Kendrick Lamar With SZA

The Subway, Chappell Roan

APT., ROSÉ, Bruno Mars

Album leta:

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

SWAG, Justin Bieber

Man's Best Friend, Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM, Lady Gaga

GNX, Kendrick Lamar

MUTT, Leon Thomas

CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator

Pesem leta:

Abracadabra, Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga)

Anxiety, Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)

APT., Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas, songwriters (ROSÉ, Bruno Mars)

DtMF, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich,, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Thomas Spry, songwriters (Bad Bunny)

Golden [From "KPop Demon Hunters"], EJAE & Mark Sonnenblick, songwriters (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

Luther, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew, Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar With SZA)

Manchild, Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)

WILDFLOWER, Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish)

Najboljši novi izvajalec:

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Najboljši pop solo nastop:

DAISIES, Justin Bieber

Manchild, Sabrina Carpenter

Disease, Lady Gaga

The Subway, Chappell Roan

Messy, Lola Young

Lady Gaga
Lady Gaga FOTO: Profimedia

Najboljši pop album:

SWAG, Justin Bieber

Man's Best Friend, Sabrina Carpenter

Something Beautiful, Miley Cyrus

MAYHEM, Lady Gaga

I've Tried Everything But Therapy (Part 2), Teddy Swims

Najboljši rock album:

private music, Deftones

I quit, HAIM

From Zero, Linkin Park

NEVER ENOUGH, Turnstile

Idols, YUNGBLUD

Najboljši rap album:

Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice

GLORIOUS, GloRilla

God Does Like Ugly, JID

GNX, Kendrick Lamar

CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator

Najboljši R&B album:

BELOVED, GIVĒON

Why Not More?, Coco Jones

The Crown, Ledisi

Escape Room, Teyana Taylor

MUTT, Leon Thomas

grammy nominacije 2026 glasbene nagrade
Naslednji članek

Sta zvezdnika serije Stranger Things zakopala bojno sekiro?

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330