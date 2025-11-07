Znani so nominiranci za glasbene nagrade grammy

Po šest nominacij so si prislužili Bad Bunny, Leon Thomas in Sabrina Carpenter, kar nekaj umetnikov pa jim sledi s petimi nominacijami, med njimi so Doechii, SZA, pisec in producent Andrew Watt, Tyler, the Creator in Clipse, Pusha T & Malice. Letošnje nominirance so v spletnem prenosu pomagali razglasiti minuli dobitniki nagrad Sabrina Carpenter, Doechii, Lizzo, Chappell Roan in Sam Smith.
Tokrat so predstavili tudi dve novi kategoriji, in sicer Najboljša naslovnica albuma in Najboljši tradicionalni Country album. Kategorijo, ki se je do letos imenovala Najboljši Country Album, so preimenovali v Najboljši sodobni Country Album.
Vsako leto se med pregledom nagrad in nominacij osredotočamo na izpopolnjevanje pravil, odkrivanje vsega, kar ne deluje več, in zagotavljanje, da na najbolj smiseln način slavimo našo ustvarjalno skupnost, je med prenosom povedal predsednik Nacionalne Akademije fonografskih umetnosti in znanosti Harvey Mason Jr. in dodal, da je navdušen, da jim spremembe, ki so jih uvedli letos, omogočajo, da nagradijo še več ustvarjalcev.
Taylor Swift in Lily Allen, ki sta letos izdali nova albuma, nista na seznamu nominirancev, kar pa ni presenetljivo, saj sta bili njuni plošči izdani po datumu, do katerega štejejo tekoče leto in fonograme, ki se lahko uvrstijo med tiste, ki se potegujejo za te glasbene nagrade.
Seznam nominirancev v glavnih kategorijah:
Posnetek leta:
DtMF, Bad Bunny
Manchild, Sabrina Carpenter
Anxiety, Doechii
WILDFLOWER, Billie Eilish
Abracadabra, Lady Gaga
Luther, Kendrick Lamar With SZA
The Subway, Chappell Roan
APT., ROSÉ, Bruno Mars
Album leta:
DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
SWAG, Justin Bieber
Man's Best Friend, Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice
MAYHEM, Lady Gaga
GNX, Kendrick Lamar
MUTT, Leon Thomas
CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator
Pesem leta:
Abracadabra, Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga)
Anxiety, Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)
APT., Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas, songwriters (ROSÉ, Bruno Mars)
DtMF, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich,, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Thomas Spry, songwriters (Bad Bunny)
Golden [From "KPop Demon Hunters"], EJAE & Mark Sonnenblick, songwriters (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
Luther, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew, Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar With SZA)
Manchild, Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)
WILDFLOWER, Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish)
Najboljši novi izvajalec:
Olivia Dean
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Najboljši pop solo nastop:
DAISIES, Justin Bieber
Manchild, Sabrina Carpenter
Disease, Lady Gaga
The Subway, Chappell Roan
Messy, Lola Young
Najboljši pop album:
SWAG, Justin Bieber
Man's Best Friend, Sabrina Carpenter
Something Beautiful, Miley Cyrus
MAYHEM, Lady Gaga
I've Tried Everything But Therapy (Part 2), Teddy Swims
Najboljši rock album:
private music, Deftones
I quit, HAIM
From Zero, Linkin Park
NEVER ENOUGH, Turnstile
Idols, YUNGBLUD
Najboljši rap album:
Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice
GLORIOUS, GloRilla
God Does Like Ugly, JID
GNX, Kendrick Lamar
CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator
Najboljši R&B album:
BELOVED, GIVĒON
Why Not More?, Coco Jones
The Crown, Ledisi
Escape Room, Teyana Taylor
MUTT, Leon Thomas
