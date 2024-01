Nominacije za oskarje 2024: Oppenheimer nominiran v 13 kategorijah

V Los Angelesu so razglasili nominirance za oskarje 2024. Pričakovano z največ, in sicer 13, nominacijami vodi Oppenheimer , sledi mu film Uboga bitja z 11 nominacijami, film Morilci cvetne lune pa je slavil v eni kategoriji manj. Barbie , ki je lansko leto odnesel lento za najbolj donosen film leta, je prejel osem nominacij.

SEZNAM NOMINIRANCEV:

Najboljši film:

American Fiction

Anatomija padca

Barbie

The Holdovers

Morilci cvetne lune

Maestro

Oppenheimer

Pretekla življenja

Uboga bitja

Interesno območje

Najboljši glavni igralec:

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Najboljša glavna igralka:

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Morilci cvetne lune

Sandra Hüller – Anatomija padca

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Uboga bitja

Najboljši stranski igralec:

Sterling K. Brown - American Fiction

Robert De Niro - Morilci cvetne lune

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Charles Melton - May December

Mark Ruffalo - Uboga bitja

Najboljša stranska igralka:

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - Barva škrlata

America Ferrera - Barbie

Jodie Foster - Nyad

Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

Najboljši režiser:

Justine Triet – Anatomija padca

Martin Scorsese – Morilci cvetne lune

Christopher Nolan – Oppenheimer

Yorgos Lanthimos – Uboga bitja

Jonathan Glazer – Interesno območje

Najboljši tujejezični film:

The Teachers' Lounge - Nemčija

Io Capitano - Italija

Perfect Days - Japonska

Society of the Snow - Španija

Interesno območje - Združeno kraljestvo

Najboljši animirani film:

Deček in čaplja

Elementi

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Potovanje skozi Spider-svet

Najboljši izvirni scenarij:

Anatomija padca

The Holdovers

Maestro

May December

Pretekla življenja

Najboljši prirejeni scenarij:

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Uboga bitja

Interesno območje

Najboljši dokumentarni film:

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days v Mariupolu

Najboljša kostumografija:

Barbie

Morilci cvetne lune

Napoleon

Oppenheimer

Uboga bitja

Najboljša filmska maska in ličenje:

Golda

Maestro

Oppenheimer

Uboga bitja

Society of the Snow

Najboljša izvirna pesem:

The Fire Inside - Flamin' Hot

I'm Just Ken - Barbie

It Never Went Away - American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People) - Morilci cvetne lune

What Was I Made For? - Barbie

Najboljša izvirna glasbena podlaga:

American Fiction

Indiana Jones 5

Morilci cvetne lune

Oppenheimer

Uboga bitja

Najboljši zvok:

Kreator

Maestro

Misija: Nemogoče Maščevanje Prvi Del

Oppenheimer

Interesno območje

Najboljši kratkometražni dokumentarni film:

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nai Nai and Wai Po

Najboljši kratkometražni animirani film:

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Najboljši kratkometražni igrani film:

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Najboljši posebni vizualni učinki:

Kreator

Godzilla Minus One

Varuhi galaksije: 3. dejanje

Misija: Nemogoče Maščevanje Prvi Del

Napoleon

Najboljša montaža slike:

Kreator

Maestro

Misija: Nemogoče Maščevanje Prvi Del

Oppenheimer

Interesno območje

Najboljša scenografija:

El Conde

Morilci cvetne lune

Maestro

Oppenheimer

Uboga bitja