Znani zvezdniški gostitelji letošnje Met Gale

Znani so zvezdniški gostitelji letošnje Met Gale. Anna Wintour je posebno čast letos dodelila "štirim globalnim kulturnim ikonam", ki so v preteklem letu zaznamovali glasbeno, športno, filmsko in televizijsko industrijo. Pri osrednji mizi dogodka bodo glavni urednici družbo delali grammyjeva nagrajenka Dua Lipa, z emmyjem nagrajena igralka Michaela Coel, oskarjevka Penélope Cruz in teniški prvak Roger Federer.