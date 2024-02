Znani zvezdniški gostitelji Met Gale 2024

Modni navdušenci že pridno odštevajo ure do letošnje Met gale, ki jo bo 6. maja gostil Metropolitanski muzej v mestu, ki nikoli ne spi. Dogodek, ki v centru New Yorka vsako leto gosti najslavnejša imena iz sveta popularne kulture, se bo letos s kodeksom oblačenja 'The Garden of Time' oziroma 'vrt časa' posvetil modni muzejski razstavi 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' oziroma 'Speče lepotice: Ponovno prebujenje mode'.

Dogodek bodo letos poleg vsakoletne gostiteljice, glavne urednice revije Vogue Anne Wintour gostili še glasbena zvezdnica Jennifer Lopez , hollywoodska zvezdnica Zendaya , uspešen glasbenik Bad Bunny in priljubljen igralec Chris Hemsworth . Vsi so se dogodka sezone v preteklosti že udeležili. Predvsem Zendaya se je s svojimi toaletami večkrat uvrstila na seznam najbolje oblečenih.

Letos bo v sklopu razstave poudarek na zgodovinskih stvaritvah, med katerimi so nekatere stare tudi 400 let, po poročanju revije Vogue pa bodo razstavo zapolnili arhivi ikoničnih oblikovalcev Yvesa Saint Laurenta, Else Schiaparelli, Christiana Diorja, Huberta de Givenchyja in drugih. Na ogled bodo še sodobna dela Phillipa Lima, Stelle McCartney in Connerja Ivesa.

"Inovativna tema bo premaknila meje naše domišljije in nas spodbudila, da izkusimo številne vidike mode, se naučimo več o njeni zgodovini in na koncu pridobimo globlje razumevanje njene lepote," je dejal Max Hollein, izvršni direktor Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku.