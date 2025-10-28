Znano, do kdaj bo Diddy v zaporu

Tri mesece po tem, ko je porota glasbenega mogula Seana Diddyja Combsa spoznala za krivega v dveh od petih točk obtožnice, je znano, do kdaj bo nekdaj priljubljeni raper v zaporu. Kot poročajo tuji mediji, naj bi ga izpustili 8. maja 2028.

V začetku meseca je sodnik v primeru odločil, da bo kazen znašala štiri leta in dva meseca. Tožilstvo je sicer zahtevalo višjo kazen – želeli so, da bi bil v zaporu 11 let. V zaporu bo Diddy tako preživel še tri leta, saj je sodnik upošteval, da je za zapahi že od aretacije septembra 2024. Ob tem so mu naložili tudi pol milijona dolarjev (okoli 428.000 evrov) denarne kazni.

Combsa so obsodili za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo. Če bi ga spoznali za krivega v vseh petih točkah obtožnice, bi mu grozila večdesetletna kazen, lahko pa tudi dosmrtna ječa.

Zvezdnikova ekipa se je na obtožbo že pritožila. Poleti so med drugim potrdili tudi, da so se s prošnjo obrnili na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po obsodbi je Trump potrdil, da je Diddy zaprosil za pomilostitev, a nakazal, da o tem ne razmišlja.