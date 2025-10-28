Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Znano, do kdaj bo Diddy v zaporu

New York, 28. 10. 2025 12.06 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
4

Sodnik je Seana Diddyja Combsa obsodil na štiri leta in dva meseca zapora. Kot poročajo tuji mediji, je zdaj znano, da bo Diddy v zaporu do 8. maja 2028. V zaporu bo tako preživel še tri leta, saj so upoštevali, da je za zapahi že od septembra 2024.

Tri mesece po tem, ko je porota glasbenega mogula Seana Diddyja Combsa spoznala za krivega v dveh od petih točk obtožnice, je znano, do kdaj bo nekdaj priljubljeni raper v zaporu. Kot poročajo tuji mediji, naj bi ga izpustili 8. maja 2028.

Sean Diddy Combs
Sean Diddy Combs FOTO: Profimedia

V začetku meseca je sodnik v primeru odločil, da bo kazen znašala štiri leta in dva meseca. Tožilstvo je sicer zahtevalo višjo kazen – želeli so, da bi bil v zaporu 11 let. V zaporu bo Diddy tako preživel še tri leta, saj je sodnik upošteval, da je za zapahi že od aretacije septembra 2024. Ob tem so mu naložili tudi pol milijona dolarjev (okoli 428.000 evrov) denarne kazni.

Combsa so obsodili za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo. Če bi ga spoznali za krivega v vseh petih točkah obtožnice, bi mu grozila večdesetletna kazen, lahko pa tudi dosmrtna ječa.

Zvezdnikova ekipa se je na obtožbo že pritožila. Poleti so med drugim potrdili tudi, da so se s prošnjo obrnili na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po obsodbi je Trump potrdil, da je Diddy zaprosil za pomilostitev, a nakazal, da o tem ne razmišlja.

sead diddy combs zapor kazen
Naslednji članek

Hugh Jackman na rdeči preprogi potrdil zvezo s Sutton Foster

Naslednji članek

Kako rop Louvra komentira George Clooney?

SORODNI ČLANKI

'Diddy se je v zaporu zbudil z nožem na vratu'

Številni zvezdniki razburjeni: Diddy si je zaslužil višjo kazen

Diddy v zapor, odvetnika njegove bivše: Travma je že bila povzročena

Sodnik je odločil: Diddy bo v zaporu preživel štiri leta in dva meseca

Sodnik tik pred izrekom kazni zavrnil Diddyjevo prošnjo za razveljavitev sodbe

Tožilci za Diddyja zahtevajo 11 let zapora, Venturo strah maščevanja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
28. 10. 2025 13.35
Tudi njega bodo enkrat odnesli ala mrtvega iz zapora na enak način, kot so Jeffrey Epsteina!
ODGOVORI
0 0
3320.
28. 10. 2025 13.25
Moral bi biti do izteka svojega pokvarjenega življenja, ampak če delaš za žide itak nikoli nisi nič kriv pa tudii če cel svet ve da si.
ODGOVORI
0 0
PegySue
28. 10. 2025 13.15
+2
Zanimivo. Za posilstva torej nobene kazni. Upam,da mu bodo sojetniki bolj pošteno sodili,kot mu je sodnik....
ODGOVORI
2 0
Lopov975
28. 10. 2025 12.41
+2
kakor pri nas tisti iz zabjeka
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1327