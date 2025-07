Znano je, kam se je umaknila žena prešuštnika, razkritega na koncertu Coldplay

Kot vse kaže se prah okoli afere, razkrite na koncertu priljubljene glasbene skupine Coldplay , še zdaleč ni polegel. Razkrita ljubezenska afera direktorja podjetja Astronomer Andyja Byrona in vodje kadrovske službe istega podjetja Kristin Cabot je za seboj namreč potegnila malo morje stvari. Njun posnetek je postal viralen - na družbenih omrežjih je sprožil val zgražanja, obsodb, šal, posnemanja in tudi ugibanja, kakšne posledice bodo doletele ljubimca.

V luksuzni vili v Kennebunku naj bi ji družbo delala njena družina, s starejšo sestro Mauro na čelu, ki ji je v teh težkih trenutkih najbolj v podporo. Megan se za zdaj javno še ni oglasila oziroma podala izjave, njen mož Andy pa je dal odpoved z mesta glavnega direktorja podjetja Astronomer. Podjetje je po izbruhu škandala podalo uradno izjavo za javnost, v kateri so se dotaknili tudi pereče situacije: "Od naših vodji se pričakuje, da bodo zgled v vedenju in odgovornosti in ta standard v zadnjem času ni bil izpolnjen. Astronom ostaja zvest vrednotam in kulturi, ki nas vodijo že od samega začetka."