Znano je, kje bo pokopana Anne Heche

Nedavno preminula igralka je utrpela hude poškodbe ob trčenju svojega avtomobila ob hišo, ki je nato še zagorela. Sedaj je znano, da bo pokopana skupaj z drugimi velikimi hollywoodskimi imeni.

icon-expand Anne Heche FOTO: Profimedia

Anne Heche, ki je pred kratkim podlegla posledicam hude prometne nesreče, bo pokopana na pokopališču Hollywood Forever Cemetery v Los Angelesu. Zvezdnica je bila upepeljena 18. avgusta, njeni posmrtni ostanki pa bodo pokopani na tem znanem pokopališču, pravi njen mrliški list. Judy Garland, Mel Blanc, Mickey Roone, Marion Davies in Cecil B. DeMille so le nekatera velika imena, ki so prav tako pokopana tam.

icon-expand Anne Heche FOTO: Profimedia

V začetku tega meseca se je 53-letnica ponesrečila s svojim mini cooperjem in trčila v hišo v Los Angelesu, ki je nato zagorela skupaj z avtomobilom. Utrpela je hudo anoksično možgansko poškodbo, poškodbe pljuč, ki so zahtevale mehansko prezračevanje, in tudi hude opekline, ki so zahtevale še kirurški poseg. Padla je v komo in nikoli več prišla k zavesti. Kot dejavnik, ki je prispeval k njeni smrti, so navedli tudi zlom prsnice zaradi topega udarca, ki je bil razglašen za nesrečo.

Preiskovalci so določili, da je bila pred nesrečo tudi pod vplivom kokaina. Teden kasneje so jo razglasili za možgansko mrtvo, a je še nekaj časa ostala na aparatu za vzdrževanje življenja, da bi lahko register organov našel prejemnike. Še istega dne je Hechein predstavnik izdal izjavo o njeni smrti.

icon-expand Prometna nesreča igralke Anne Heche FOTO: Profimedia