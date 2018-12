Znano, kdo bo podedoval zvezdnikov denar

Superzvezdnika elektronske glasbe Aviciija so našli mrtvega 20. aprila v apartmaju enega od počitniških naselij v Omanu, s steklenico si je zadal globoke rane in izkrvavel. Zvezdnik je imel več let težave z alkoholom, posledično pa tudi kronični pankreatitis in ostale zdravstvene težave, ki so ga očitno privedle do prezgodnjega in bridkega konca. Glasbenik je imel tudi duševne težave, pred smrtjo naj bi tudi večkrat dejal, da bo kmalu umrl.

Ko je svet izvedel za njegovo smrt, so iskali krivca, mnogi so tako krivili njegovo skrivno dekle, veliko se je pisalo o njegovem nezdravem življenju, depresiji ter kam bo šlo njegovo bogastvo, kajti 28-letni glasbenik za seboj ni pustil oporoke.

Zdaj so tuji mediji javili, da bo njegovo premoženje v vrednosti okoli 22 milijonov evrov šlo v roke njegovim staršem,Klasu Berglingu in Anki Lidén. Starša naj bi prodala tudi njegovo stanovanje v Los Angelesu.

Zvezdnik, ki je z enim nastopom zaslužil več kot 250 tisoč evrov, je bil znan tudi po svoji dobrodelnosti. Ob neki priložnosti je dejal, da ne potrebuje toliko denarja. Leta 2011 je tako ustanovil dobrodelno ustanovo House For Hunger, organizaciji Feeding America je podaril skoraj milijon evrov, milijon evrov je doniral tudi švedski dobrodelni organizaciji Radiohjalpen, aktivno je sodeloval z organizacijami, ki ozaveščajo in skrbijo za obolele s HIV.