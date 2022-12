Znano, zakaj je umrl sin Tine Turner

Po več kot tednu dni, odkar je javnost izvedela, za smrt sina zvezdnice Tine Turner je uradno znan vzrok njegove smrti. 62-letni Ronnie je po informacijah mrliškega urada umrl zaradi zapletov pri raku debelega črevesa. Obenem je v času smrti trpel tudi za aterosklerotično boleznijo srca in ožilja, kar pomeni kopičenje holesterolnih oblog na stenah arterij, ki ovira normalen pretok krvi. Gre za enega pogostejših vzrokov smrti zaradi srčnega infarkta ali možganske kapi.

Kot je poročal TMZ , so reševalci Ronnija poskusili rešiti, ko je prenehal dihati. Kljub poskusom oživljanja je bil že na kraju dogodka razglašen za mrtvega.

Novico o moževi smrti je na svojem Instagramu delila Ronnijeva žena Afida, ki je bila z 62-letnikom poročena 17 let. Ob fotografiji je med drugim zapisala, da gre za tragedijo in da naj sedaj počiva skupaj z bratom Craigom, očetom Ikom Turnerjem in Aline. Poudarila je tudi, da ga je zelo ljubila, a da ji ga vseeno ni uspelo rešiti. Na Instagramu se je oglasila tudi slavna pevka, se poklonila sinu ter zapisala, da je veliko prezgodaj zapustil ta svet.